Дмитрий Хохлов: "Я не доволен судейством. Все спорные моменты – в нашу сторону"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов после матча 2-го тура чемпионата России против "Рубина" (1:1) отметил, что остался недоволен судейством.

– Непростая игра. Первый тайм чуть лучше провели, – отметил Хохлов в эфире телеканала "Матч Премьер". – Во втором, особенно в конце силенок не хватило. Игра с Тулой много сил отняла.

После гола прижались к воротам? Дело в психологии. Сто раз об этом говорили. После забитого гола игроки начинают прижиматься. Возможно, чтобы отдышаться какое-то время, чтобы не пропустить гол.

Постоянно на этот счет подсказывали игрокам, в том числе в перерыве, что не надо прижиматься к воротам, а продолжать играть в свой футбол.

– Судья не справился с игрой?

– Да. Я не доволен судейство. Все спорные моменты – в нашу сторону. Я не люблю это комментировать, однако столько срывов атаки было, но не одной желтой карточки.

– Довольны счетом?

– "Рубин" сложная команда. Первый тайм провели лучше, забили гол. Во втором могли забить гол. Был бы счет 2:0 было бы проще. Жаловаться, что ничья плохой результат, наверное, не стоит, но хотели бы победить.