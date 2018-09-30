18:47 | Футбол — РПЛ

Дмитрий Хохлов: "После первого гола игра "Динамо" не развалилась"

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Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов – о матче с "Краснодаром" (0:3) в девятом туре чемпионата России.

- После первого гола игра не развалилась, мы продолжали делать то, что планировали. В конце первого тайма недоработали, понадеялись друг на друга и получили ненужный гол в раздевалку, - - сказал специалист в эфире телеканала "Матч премьер".- Мы понимали, что у Кардозу проблемы, еще у ряда игроков микротравмы. Замены нужны были точные, аккуратные.

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Краснодар - Динамо

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