Дмитрий Хохлов: "Динамо" провалило первый тайм"

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов считает, что команда плохо выглядела в первом тайме матча 17-го тура чемпионата России с "Ахматом" (1:1). По мнению специалиста, второй тайм бело-голубые провели гораздо лучше и даже могли победить.

– На мой взгляд, мы провели два абсолютно разных тайма, – сказал Хохлов. – Первый провалили, а во втором вернулись в игру. Один гол забили, могли еще, но не использовали свои моменты

– Заметили разницу в "Ахмате" по сравнению с первым кругом?

– Я первый матч смотрел со стороны. Но плюс-минус остался такой же рисунок игры. К чему мы готовились, то и увидели на поле.

– Почему заменили Луценко?

– Нужно было добавить агрессии впереди. Надеялись, что с выходом Бечирая появятся моменты. Луценко хорошо играл, цеплялся за мяч, но немного не хватало опасности в штрафной. Даже после забитого мяча решили не менять решение и заменить нападающего. (Павел ГУРЕВИЧ)