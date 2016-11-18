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Дмитрий Галямин: "Потеря Еременко так же значима для премьер-лиги, как уход Халка"

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Экс-защитник ЦСКА и сборной России Дмитрий Галямин считает Романа Еременко символом последних сезонов клуба и верит, что футболисту сократят дисквалификацию и позволят тренироваться с командой. Сегодня игрок был дисквалифицирован на два года.

- Несмотря на потерю Еременко, ЦСКА будет в тройке. Здесь у меня сомнений нет. А вот на каком именно месте, это пока вопрос. Конечно, его отсутствие скажется на игре армейцев. Но это опытная команда, у нее есть внутренние ресурсы, все ребята проверенные. Да и ЦСКА все последние годы бьется за чемпионство, вне зависимости от того, сколько человек в составе. Каждый год кто-то уходит. Правда, у них короткая скамейка, на которой дисквалификация Еременко довольно сильно скажется. Без сомнений, он игрок топ-уровня для нашего чемпионата. Это футболист хорошего европейского уровня. Российский чемпионат потерял одного из лучших игроков.

– Его потеря так же значима для российского футбола, как и уход Халка?

– Да. Хоть они и разные по стилю игры, и бразилец более раскручен медийно, но по эффективности Еременко ему точно не уступает. Эта потеря в большей степени значима для ЦСКА, но и для российского первенства тоже.

– На этой дисквалификации карьера Еременко закончена?

– Надеюсь, что, так как у Ромы не было никаких проблем до этой ситуации, дисквалификацию сократят. Хотя бы до года. Скорее всего, игрок подаст прошение о сокращении срока дисквалификации. Это нормальная вещь. ФИФА или УЕФА рассмотрит это прошение. Со многими это происходит, надеюсь, и Еременко сократят. Два года – большой срок без футбола. После такого сложно выйти на прежний уровень. (Ярослав СУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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SS-1525-Sergey

Проверьте его на что-нибудь, явно ведь тоже что-то откушивает или вдыхает. Китайские клубы в очередь выстраивались, чтобы предложить ЦСКА столько, что не унести!

17:12

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