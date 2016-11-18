Еременко дисквалифицирован на два года

Полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко дисквалифицирован на 2 года за применение запрещенных веществ, сообщает пресс-служба УЕФА. Отмечается, что у 29-летнего футболиста обнаружен кокаин и его метаболиты – стимулятор из списка ВАДА.

Допинг-проба была взята у хавбека 14 сентября после гостевого матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (2:2). Срок дисквалификации отсчитывается с 6 октября. Решение может быть обжаловано в течение трех дней.

В сообщении УЕФА говорится:

Контрольный, этический и дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА сегодня объявляет свое решение по делу игрока ПФК ЦСКА Романа Еременко.

Финский футболист отстранен на два года от всех соревнований, после того как положительный результат дала его допинг-проба, взятая в соревновательный период после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (Леверкузен) 14 сентября в Германии.

Анализ пробы "А" показал наличие в ней кокаина и его метаболитов – стимулятора, относящегося к категории запрещенных веществ согласно списку ВАДА за 2016 год по классу S6, и его употребление запрещено в соревновательный период.

Игрок признан виновным в нарушении антидопинговых правил УЕФА редакции 2016 года. Как результат, КЭДК постановил дисквалифицировать Романа Еременко на два года, начиная с 6 октября 2016-го, даты начала предварительного отстранения футболиста.

Это решение может быть обжаловано в течение трех дней после получения письменного обоснования постановления.

Напомним, в ночь с 6 на 7 октября официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии сообщил, что УЕФА отстранил Еременко на месяц. Тем же утром эту информацию "СЭ" подтвердили в ЦСКА. Следом ФИФА объявила об отстранении игрока от любой футбольной деятельности, а после истечения месячного срока дисквалификация была продлена до вынесения вердикта УЕФА.

10 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялись слушания КЭДК европейского союза по делу Еременко. На них присутствовали юрист ЦСКА Илья Кедрин, адвокат футболиста Артем Пацев, бывший агент игрока Марко Трабукки и сам Еременко. После этого члены КЭДК взяли паузу для вынесения вердикта.

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