Еременко дисквалифицирован на два года

Полузащитник ЦСКА и сборной Финляндии Роман Еременко дисквалифицирован на 2 года за применение запрещенных веществ, сообщает пресс-служба УЕФА. Отмечается, что у 29-летнего футболиста обнаружен кокаин и его метаболиты – стимулятор из списка ВАДА.
Допинг-проба была взята у хавбека 14 сентября после гостевого матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (2:2). Срок дисквалификации отсчитывается с 6 октября. Решение может быть обжаловано в течение трех дней.
В сообщении УЕФА говорится:
Контрольный, этический и дисциплинарный комитет (КЭДК) УЕФА сегодня объявляет свое решение по делу игрока ПФК ЦСКА Романа Еременко.
Финский футболист отстранен на два года от всех соревнований, после того как положительный результат дала его допинг-проба, взятая в соревновательный период после матча группового турнира Лиги чемпионов с "Байером" (Леверкузен) 14 сентября в Германии.
Анализ пробы "А" показал наличие в ней кокаина и его метаболитов – стимулятора, относящегося к категории запрещенных веществ согласно списку ВАДА за 2016 год по классу S6, и его употребление запрещено в соревновательный период.
Игрок признан виновным в нарушении антидопинговых правил УЕФА редакции 2016 года. Как результат, КЭДК постановил дисквалифицировать Романа Еременко на два года, начиная с 6 октября 2016-го, даты начала предварительного отстранения футболиста.
Это решение может быть обжаловано в течение трех дней после получения письменного обоснования постановления.
Напомним, в ночь с 6 на 7 октября официальный сайт Футбольной ассоциации Финляндии сообщил, что УЕФА отстранил Еременко на месяц. Тем же утром эту информацию "СЭ" подтвердили в ЦСКА. Следом ФИФА объявила об отстранении игрока от любой футбольной деятельности, а после истечения месячного срока дисквалификация была продлена до вынесения вердикта УЕФА.
10 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялись слушания КЭДК европейского союза по делу Еременко. На них присутствовали юрист ЦСКА Илья Кедрин, адвокат футболиста Артем Пацев, бывший агент игрока Марко Трабукки и сам Еременко. После этого члены КЭДК взяли паузу для вынесения вердикта.
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top5
не понимаю уефа,почему ростов можно сразу после матча всю команду на допинг-тест уводить,а цска нет...как-то массово они от матчей сборной под разными предлогами не вызывались...
14:37
сабзеро
Для начала хотелось бы услышать комментарий самого Романа.
14:35
Инквизитор 2013-9
Гаттузо зол! Инквизитор 2013-9 \\\Это ты про Йонова? Не он нам не нужен. Пусть идет в полицейский участок обратно. /// )))) Колбаса "невская"!))) Я про вашего Вица!!!!)))
14:23
Andre_Saratov
Роман с кокаином. Малоизвестное произведение классика.
14:21
Инквизитор 2013-9
Гаттузо зол! Ну и для справки раз тут собрался футбольный народ. На спортсру большой материал про Гаттузо! Всем читать!!!! Кто не ознакомится, тот полный лошара в ногомяче! Факт. 14:15 /// Дыть... ознакомился... и что? Он всегда был пахарем и бронепоездом! И уважение ему и твоему нику....
14:20
spetrov
футбол_2018, ты уже принял свои лекарства сегодня? Поторопись. Прогрессирующий бред.
14:18
spetrov
serzheo, это тоже совсем необязательно.
14:17
футбол_2018
Кокс выводится из организма полгода!!Следуюшим вероятно будет Дзагоев, если будет заявлен!Получили по заслугам!Не ройте другим яму!Бумеранг вернулся!
14:17
Гаттузо зол!
Инквизитор 2013-9 \\\Это ты про Йонова? Не он нам не нужен. Пусть идет в полицейский участок обратно.
14:17
spetrov
Гаттузо зол!, вот это дельная наводка. Гаттузо - отличный.
14:16
H2C5OH
Ну всё могу понять, но наркота... Что в жизни не хватает? Скорее всего мозга.
14:16
serzheo
Так нет, это он перед игрой в ЛЧ носом шмыгал, это уже все- диагнос.
14:16
Гаттузо зол!
Ну и для справки раз тут собрался футбольный народ. На спортсру большой материал про Гаттузо! Всем читать!!!! Кто не ознакомится, тот полный лошара в ногомяче! Факт.
14:15
Инквизитор 2013-9
Гаттузо зол! Так ему и надо. Нариков в топку. А как бегал в начале сезона, всю конюшню в первых играх тянул. Жаль, что за одного нарика нельзя очки снимать в этих матчах. А Дзага видимо все это время под капельницами чистился от гашика. Вот такая вот солома. /// Пойдём самогона дёрним!) И чача имеется.....) Выбирай! И исчё! Питерская братва! Заберите птэушника-моториста взад!!! Милости прошу! Три чемпионста вам, ТРИ! Только заберите! Пущай на Крестовском батуте кувыркается.....
14:12
spetrov
RoyalHunter, если верить нашим горе-пророкам, худшими опасениями был допинг, причем с ведома команды. На эти глупости дан официальный ответ.
14:12
Trezvy
Фууууууууууууу...
14:11
Гаттузо зол!
Что сказать- Авгиевы конюшни! Пора чистить по полной. Херакл выходи. Начать надо с гинерка. Его покровителя отодвинули с вершины, теперь можно.
14:10
spetrov
Pol Pot, а что тут комментировать? Наркота - личное дело каждого человека. В том, что вопрос не касается клуба, говорилось с самого начала.
14:09
Болельщик Шексны
Форева... Ты где? Поясни свои ранее данные комментарии, народу интересно. Или уже напился с горя по Ромке?
14:07
Pol Pot
ждем коментов от мутко и слуцкого
14:03
Жорик Вартанов
Болельщик Шексны Тут один пост сохранил... Специально для такого случая... foreverCSKAforever Видимо нечего предъявить Роману. Это же не какой-нибудь нарик бромантановый, а профессиональный футболист. 15:07 Эй конявые... Кто теперь нарик???_____________ ахах, тоже самое сделал) foreverCSKAforever Видимо нечего предъявить Роману. Это же не какой-нибудь нарик бромантановый, а профессиональный футболист.
13:59
Ruslan1945
мало того, что подвёл команду в разгар сезона и ЛЧ, какой имиджевый удар по клубу! Расторгать контракт и выгнать с позором!
13:59
Ruslan1945
Мало того, что подвёл команду в разгар сезона и ЛЧ, какой имиджевый удар по клубу! Расторгать контракт и выгнать с позором!
13:58
crazysun78
почему нет опроса на сайте - бромантан или кокаин??? мол, как вы думаете????
13:56
Пиндосовский прихвостень
"после игры с Байером..." Байер-аспирин... аспирин-кокаин... кокаин-аспирин... Подменили лекарство германские враги???
13:55
Гаттузо зол!
Так ему и надо. Нариков в топку. А как бегал в начале сезона, всю конюшню в первых играх тянул. Жаль, что за одного нарика нельзя очки снимать в этих матчах. А Дзага видимо все это время под капельницами чистился от гашика. Вот такая вот солома.
13:55
Cheremis57
Вот так ЦСКА "ковал" свои золотые медали! Ростовским болелам надо поднимать бучу и добиваться наказания ЦСКА- лишить золота прошедшего чемпионата!! "Ростов"- чемпион!!!
13:52
Болельщик Шексны
Тут один пост сохранил... Специально для такого случая... foreverCSKAforever Видимо нечего предъявить Роману. Это же не какой-нибудь нарик бромантановый, а профессиональный футболист. 15:07 Эй конявые... Кто теперь нарик???
13:52
pravda1979
Мне интересно, как же Еременко проходил разные медкомиссии в армейском клубе? Выходит футболиста покрывали... 29 лет Роману? Два года дисквалификации. Можно профессиональной карьере сказать-прощай.
13:51
Айртон
Справедливо.) Ещё не мешало бы очками штрафануть всю команду.)
13:51