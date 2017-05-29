Дмитрий Балашов: "Высказывания Кирьякова не понравились, а Тихонову - привет"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов назвал прошедший сезон ужасным. Также он отметил, что ему не понравились высказывания Сергея Кирьякова на вчерашней пресс-конференции после победы над "Енисеем" (1:0), которая позволила тулякам остаться в премьер-лиге.

- Как оцените минувший сезон? - вопрос Балашову.

- Ужасный, других слов нет. Нервов и сил потратил очень много. Болельщики даже баннер вчера вывесили "Не доводи до инфаркта". Это как раз про нас всех.

- Осознали, что "Арсенал" сохранил прописку в премьер-лиге?

- Еще нет. До сих пор не верю. Нам пришлось вчера очень сложно, ведь "Енисей" играл здорово. У нас было много травмированных, ребята выходили на матч на морально-волевых.

- Вы уже говорили с Кирьяковым?

- Сегодня общался. Мне очень не понравились его высказывания на пресс-конференции. Спросил его, может, стоит убрать эмоции. Он ответил, что чувствует все то, что сказал.

- Выходит, это не эмоции были?

- Да. Слишком много он пережил за это время.

- Наставник "Енисея" Андрей Тихонов сказал, что так прямолинейно, как "Арсенал", даже в ФНЛ не играют…

- Какой счет на табло?

- 1:0.

- Вот и ответ. Пусть Тихонов говорит все, что угодно. Передаем ему привет. (Сергей АСТАХОВ)