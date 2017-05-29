14:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Дмитрий Балашов: "Высказывания Кирьякова не понравились, а Тихонову - привет"

Сергея КИРЬЯКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сергея КИРЬЯКОВ. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов назвал прошедший сезон ужасным. Также он отметил, что ему не понравились высказывания Сергея Кирьякова на вчерашней пресс-конференции после победы над "Енисеем" (1:0), которая позволила тулякам остаться в премьер-лиге.

 
Сергей КИРЬЯКОВ.Кирьяков разбушевался

- Как оцените минувший сезон? - вопрос Балашову.

- Ужасный, других слов нет. Нервов и сил потратил очень много. Болельщики даже баннер вчера вывесили "Не доводи до инфаркта". Это как раз про нас всех.

- Осознали, что "Арсенал" сохранил прописку в премьер-лиге?

- Еще нет. До сих пор не верю. Нам пришлось вчера очень сложно, ведь "Енисей" играл здорово. У нас было много травмированных, ребята выходили на матч на морально-волевых.

- Вы уже говорили с Кирьяковым?

- Сегодня общался. Мне очень не понравились его высказывания на пресс-конференции. Спросил его, может, стоит убрать эмоции. Он ответил, что чувствует все то, что сказал.

 
Воскресенье. Тула. "Арсенал" - "Енисей" - 1:0. Оружейники сохранили место в РФПЛ.Габулов помчался в сборную, Кирьяков передал привет Тихонову

- Выходит, это не эмоции были?

- Да. Слишком много он пережил за это время.

- Наставник "Енисея" Андрей Тихонов сказал, что так прямолинейно, как "Арсенал", даже в ФНЛ не играют…

- Какой счет на табло?

- 1:0.

- Вот и ответ. Пусть Тихонов говорит все, что угодно. Передаем ему привет. (Сергей АСТАХОВ)

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. Итоги
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Dax222

У вас там в Туле все такие приветстливые? Один уже допередовался всем кому только можно, этот по ходу следующий!

14:57