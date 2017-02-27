Дмитрий Аленичев: "Рука Шалимова в "Краснодаре" видна, но фундамент заложил Кононов"

Бывший тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев в интервью "СЭ" отметил прогресс "Краснодара" под руководством Игоря Шалимова. По его словам команда, которая прошла в 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче", должна быть в тройке призеров чемпионата России.
– "Краснодар" прошел дальше уверенно.
– На фоне принципиальных отношений России и Турции это вдвойне приятно. "Краснодар" продолжает расти. В чемпионате России он должен быть как минимум в тройке. Подбор игроков позволяет. Тем более в хорошей форме Федя Смолов – наверное, лучший российский футболист на сегодняшний день.
– Рука Шалимова видна?
– Да, Игорь много поиграл в Европе, ему точно есть чем поделиться с командой. Но нужно отдать должное Олегу Кононову, который заложил фундамент.
– Еще один "новый" тренер вашего поколения – Сергей Кирьяков.
– За "Арсенал" тоже переживаю. Кирьякову вполне по силам поднять туляков с того места, которого они не заслуживают. Команда серьезно укрепилась и должна сохранить прописку в премьер-лиге. Очень важным будет первый матч после перерыва – в гостях у "Оренбурга". (Филипп ПАПЕНКОВ)