"Динамо" победило ЦСКА и вышло в лидеры молодежного первенства

"Динамо" одержало победу над ЦСКА со счетом 2:1 в матче 11-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги. В составе хозяев дубль оформил полузащитник Вячеслав Грулев, за гостей отличился хавбек Виталий Жиронкин.

"Динамо" продлило беспроигрышную серию до шести игр и теперь занимает первое место в турнирной таблице.

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11-й тур

"Динамо" (Москва) – ЦСКА (Москва) – 2:1 (1:0)

Голы: Грулев, 8 (1:0). Жиронкин, 67 (1:1). Грулев, 69 (2:1).

Судья: Самсонов (Балашиха).

22 сентября. Химки. Стадион "Новогорск-Динамо".