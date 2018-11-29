"Динамо" оштрафовано на 100 тысяч рублей, "Локомотив" – на 50 тысяч рублей

Глава КДК РФС Артур Григорьянц на пресс-конференции по итогам 15-го тура чемпионата России рассказал о санкциях в отношении клубов.

– Болельщики "Динамо" во время матча с "Енисеем" скандировали ненормативные выражения, клуб оштрафован на 100 тысяч рублей, – сказал Григорьянц. – После окончания матча "Локомотив" – "Урал" болельщики хозяев скандировали оскорбительные выражения в адрес судьи. Клуб оштрафован на 50 тысяч рублей.

Также Григорьянц сообщил, что во время матча "Оренбург" – "Уфа" (1:0) болельщики гостей сломали 10 кресел на стадионе "Газовик", а также скандировали нецензурные выражения и подожгли три файера. Также нецензурные скандирования были зафиксированы и со стороны домашней команды.

Кроме того, и.о. главного тренера гостей Дмитрий Кириченко покидал пределы технической зоны. Суммарно "Уфа" оштрафована на 85 тысяч рублей, "Оренбург" – на 10 тысяч рублей.

"Арсенал" оштрафован за скандирование нецензурных выражений во время матча с "Краснодаром" на 30 тысяч рублей.​ (Андрей Михайлов)

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