Денис Маслов: "Если примут решение по ВАР, то абсолютно все клубы РФПЛ найдут деньги. Не сомневайтесь!"

Исполнительный директор "Амкара" Денис Маслов убежден, что при необходимости клубы РФПЛ смогут найти 200 тысяч евро на систему видеоарбитров (ВАР). В среду, по информации "СЭ", правление премьер-лиги выступило за введение системы видеоповторов.

– На сегодняшний день, думаю, таких денег нет ни у кого. Даже у самых богатых клубов, – сказал Маслов. – Причина одна единственная – в бюджете эти расходы не прописаны. Как только эту норму пропишут в регламенте соревнований, совет директоров РФПЛ, куда входят руководители всех клубов, примет это к исполнению, условно с 2019 года, следом все клубы найдут деньги, а куда деваться?

– Кто-то высказывает мнение, что должна быть господдержка.

– У нас часто говорят о господдержке, и складывается такое ощущение, что клубы, которые финансируются из бюджета региона, – не являются господдержкой. Все делается просто. Берем условный клуб X с бюджетом в 900 миллионов рублей, он потратил его и объяснил на что. На следующий сезон ему дают те же 900 миллионов, но теперь он должен в этом бюджете изыскать деньги на систему ВАР. Вот и все решение.

– Как отнесетесь, если у, условно, "Спартака", "Зенита" и "Краснодара" будет система ВАР, а у "Амкара" – нет?

– А кто от этого выиграет? Допустим, приезжают в Пермь, условные, как вы сказали, "Спартак", "Зенит" или "Краснодар", и забивается или не забивается вот такой гол. Например, страдает от этого "Краснодар", который имеет у себя на стадионе эту систему, а в Краснодаре ничего за этот сезон не случилось, и кто от этого пострадает? Поэтому считаю, что надо это делать либо все, либо никому. Нельзя быть немножко беременным.

В то же время кроме материальной и технической составляющий, есть еще спортивная – то, что называет зрелищностью игры. Будут ли матчи интереснее, если мы будем при помощи ВАР определять голы? Тренеры и футболисты, например, все будут за, потому что из-за таких ошибок команды иногда и вовсе вылетают в низшие дивизионы. И вроде понимаем, что все это нужно. Но с другой стороны, за что мы будем любить футбол? Что мы будем делать всю неделю, если все будет хорошо? Обсуждать что будем?

Понятно, что у системы ВАР всегда будут и сторонники, и противники. Как было с арбитром за воротами. Хотя вот ЦСКА сейчас поставили пенальти, а судья стоявший в двух метрах от эпизода – не видел! Более того, скомандовал, чтобы пенальти дали.

Если мы все-таки решим, что ВАР нужен, то нужно создавать группу специалистов, и они должны посидеть и все обдумать в течение недели или месяца. Чтобы не было, как это было с переходом на систему "осень-весна". И важно, чтобы в эту рабочую группу входили тренеры. Это обязательное условия! Кроме того, должны быть представители футболистов, пусть это даже будут представители профсоюза. И если примут решение, то давайте его исполнять, а не говорить, что у нас нет денег. У "Амкара" тоже ни на что не хватает денег, и что? Придем мы руководству региона и скажем, что нам нужна вот такая система. Нам скажут: "Ребят, у нас на вас лишних денег нет. Сколько давали, столько и будем. Значит покупайте на одного футболиста меньше или экономьте на чартерах". И, поверьте, все найдут эти деньги. (Андрей СИЗЯКИН)