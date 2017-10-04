Правление РФПЛ выступило за введение системы видеоарбитров

По информации "СЭ", сегодня в РФПЛ состоялось заседание правления лиги. Как стало известно, правление лиги проголосовало за введение системы видеорефери. В ближайшее время "СЭ" сообщит подробности нововведения и сроки реализации проекта. (Сергей ЕГОРОВ)
marksan
эстонский армеец____ Дядя! Вы, дурак? (с) Только вчера Мутко пистон вставляли! Но что возьмёшь с эстонца!
13:49
эстонский армеец
Хоть тут сами решили - без Путина.)))
13:42
Слоня
Интереснее ввести прохождение полиграфа арбитрами перед матчем на предвзятость в присутствии представителей команд. Пусть ошибаются, человеческий фактор никто не отменял, но без однонаправленного слива. Хотя, ни один судья не пройдет.
13:29
crazysun78
эконом вариант - главному выдадут еще и видеокамеру
13:28
serzheo
Фсё. Теперь ошибки как рукой снимет. И будет всё чинно и благородно))
13:27
abs68
ввести видеоповторы и кол-во судей сократить до 3-х, за воротами были всё равно бесполезны.
13:23
rustard
да ладно, неужели?
13:17