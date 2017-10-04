Правление РФПЛ выступило за введение системы видеоарбитров

По информации "СЭ", сегодня в РФПЛ состоялось заседание правления лиги. Как стало известно, правление лиги проголосовало за введение системы видеорефери. В ближайшее время "СЭ" сообщит подробности нововведения и сроки реализации проекта. (Сергей ЕГОРОВ)