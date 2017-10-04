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13:15 | Футбол — РФПЛ

Правление РФПЛ выступило за введение системы видеоарбитров

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По информации "СЭ", сегодня в РФПЛ состоялось заседание правления лиги. Как стало известно, правление лиги проголосовало за введение системы видеорефери. В ближайшее время "СЭ" сообщит подробности нововведения и сроки реализации проекта. (Сергей ЕГОРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (7)
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marksan

эстонский армеец____ Дядя! Вы, дурак? (с) Только вчера Мутко пистон вставляли! Но что возьмёшь с эстонца!

13:49

эстонский армеец

Хоть тут сами решили - без Путина.)))

13:42

Слоня

Интереснее ввести прохождение полиграфа арбитрами перед матчем на предвзятость в присутствии представителей команд. Пусть ошибаются, человеческий фактор никто не отменял, но без однонаправленного слива. Хотя, ни один судья не пройдет.

13:29

crazysun78

эконом вариант - главному выдадут еще и видеокамеру

13:28

serzheo

Фсё. Теперь ошибки как рукой снимет. И будет всё чинно и благородно))

13:27

abs68

ввести видеоповторы и кол-во судей сократить до 3-х, за воротами были всё равно бесполезны.

13:23

rustard

да ладно, неужели?

13:17