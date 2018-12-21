Денис Глушаков: "Подруга из бани помогла мне найти адвоката"

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков​ в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" рассказал, что подруга из бани помогла ему найти адвоката. 31-летний российский хавбек знаком с ней 13 лет.

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– Девушка из бани? Я с ней знаком 13 лет. Она помогла мне найти адвоката. Ее друзья – адвокаты. Я был в шоковом состоянии, потому что не знал, что надо делать в случае развода и таких обстоятельств, которые сложились у нас с супругой Дарьей, – сказал Глушаков в эфире программы Малахова.