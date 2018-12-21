Денис Глушаков: "Не считайте мои деньги! Где вы были, когда я в 10 лет бегал с сумкой по Казанскому вокзалу?"

Капитан и полузащитник "Спартака" Денис Глушаков в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" расскритиковал разговоры о заработной плате футболиста в прессе. 31-летний российский хавбек недоволен, что жизнь повернулась в таком направлении.

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– Не надо считать чужие деньги! Где вы были, когда я в десять лет бегал с сумкой по Казанскому вокзалу? Вы сидели дома и кушали мамины булочки. Все деньги я заработал честно. В Миллерово построил новый стадион. Поменял залы в общеобразовательных школах. Провожу мини-футбольные турниры. А сейчас жизнь повернулась в таком направлении, – сказал Глушаков в эфире программы Малахова.