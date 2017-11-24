Дарко Бодул: "Я вожу, как сумасшедший! Штрафы приходят каждую неделю"

Нападающий "Амкара" Дарко Бодул в интервью "СЭ" отметил, что про нападающего пермяков Александра Салугина нужно написать книгу. Он также добавил, что водит, как сумасшедший, и ему постоянно приходят штрафы.

– Руководство "Аякса" возмущалось, когда 17-летний нападающий Мидо приехал на базу за рулем "Феррари". Как восприняли покупку вами "Мерседеса" в 20 лет?

– Конечно, тренер тебе ничего не скажет, но слепых в клубе нет. Вероятно, мне не стоило этого делать, – сказал Бодул. – Лучше бы ходил на тренировки пешком и был собой, а не как все. Но нет, Дарко хочет "Мерседес", хочет то, это… А как еще, если даже у Йола такие шикарные тачки? Вот и я купил себе S-класс, с полной комплектацией.

– Как в Перми реагируют на ваш "Порше Кайен"?

– Да только Саша Салугин реагирует. У него такая же машина, но мне он почему-то все время говорит: "Ты чего тут забыл на своем "Порше"? Приоделся бы хоть нормально". Я только и отвечаю: "Что ты за хрень несешь?" А он продолжает травить: "Продай и купи себе "Ладу", для Перми – самое то". Хотя понятно, что в Перми-то без внедорожника тяжело, такая тут погода. Про Салугина вообще книгу надо писать! Удивительный человек. Он делает шутки из всего на свете, голова работает только на это. Если рядом Салугин – день не может пройти плохо.

– Салугин купил себе "Порше" в 18 лет. Вы свою перегнали?

– Леша Попов (экс-капитан "Амкара". – Прим. "СЭ") продал. У него еще два или три таких же осталось. Спрошу для вас, если надо!

– Бывший игрок "Амкара" Чума Анене жаловался: в Перми водят, как сумасшедшие. Так и есть?

– Мне это подходит: я сам вожу, как сумасшедший! Штрафы приходят каждую неделю. Леша жалуется мне из-за них: машина все еще оформлена на него, и штрафы приходят тоже ему. (Александр МУЙЖНЕК)

Полностью интервью Дарко Бодула