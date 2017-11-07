Далер Кузяев: "Кто в ЦСКА отличается особой жесткостью? Вернблум"

Полузащитник "Зенита" Далер Кузяев в интервью "Футболу" отметил, что он редко бурно выражает эмоции. Хавбек также отметил, что в ЦСКА отличается особой жесткостью Понтус Вернблум.
- Почему ваша реакция на гол "СКА-Хабаровску" оказалась настолько спокойной?
- Видел себя со стороны: внешне я действительно выглядел спокойным. Но не внутри. Мне это свойственно - такой уж темперамент. Бурно выражаю эмоции очень редко.
- Когда последний раз на поле выходили из себя?
- В матче против ЦСКА. Эмоции стали зашкаливать с первых же минут встречи против армейцев. Их грубая игра возмущала. Впрочем, запредельная заруба исходила от обеих сторон. Коварные подкаты, борьба на грани, стычки, перепалки - все это продолжалось от стартового свистка до финального. Несколько раз у меня промелькнула мысль: "Будет чудом, если команды закончат матч в полных составах". По грани красной карточки, думаю, прошел тогда каждый.
- Кто в ЦСКА отличается особой жесткостью?
- Вернблум. Он запомнился особенно.
- Швед на грани действует? Или границы допустимого превышает?
- Не возьмусь это обсуждать. Или сравнивать Вернблума с кем-то. Просто по нашему последнему матчу с ЦСКА он жесткостью действительно выделялся.
- Был еще в этом сезоне матч с похожим градусом борьбы?
- Нет. Встреча с ЦСКА - нечто особенное. Что, наверное, логично, когда играют претенденты на высокие места и принципиальные соперники, многолетние конкуренты. Но даже со "Спартаком" такой зарубы и близко не было.
Дополнительная информация
https://www.ftbl.ru/interview/daler-kuzyaev-kogda-mne-otec-rasskazal-o-predlozhenii-ot-tadzhikistana-ya-srazu-otvetil-chto-igrat-sobirayus-tolko-za-rossiyu/
Rastan
Вернблум, Вернблум, Вернблум...А где про Спартак? Нешуточная, напоминающая спланированную, кампания против Вернблума, словно снежный ком, стремительно нарастает. А кому это нужно?
18:07
Бульбульгук, вождь краснорожих
Нефилим, да тупо прикрывают собственную подлость, надеясь шумихой вокруг Вернблума прикрыть позорный факт, что обладатели премии РФП за фейрплей постеснялись мяч выбить при лежащем на газоне игроке. И так пока мяч не потеряли. Мало того, тренер этих же фейрплейщиков сначала устраивает разборки с толкотней и матами в техзоне, а потом в послематчевом интервью не моргнув глазом обещает, что его команда продолжит играть в духе фейрплей! Я вот не пойму, это он издевался над журналистом что ли? Или реально настолько совесть и стыд отсутствуют? И почему ни один журналист об этом не пишет? Факт-то реально позорящий и команду, и тренера, и лигу, которая таким командам премии за фейрплей дает. АУ, свободная пресса, где вы? А свободная пресса старательно делает демона из шведа, который за всю карьеру даже травмы никому не нанес. Нет слов.
17:55
KoHb-83
бомжам в балет! Манчини поставь им матчи АПЛ на тренировке,а еще лучше Чемпион шип,во там зарубы не по детски,а то хотим что бы наш чем рос и при этом играли в балет? нежинки бомжевские,получают миллионы,я бы на месте болел этого клуба рот прикрыл этому супер игроку,а то получается ходят на балет.
17:52
Нефилим
Millwall82 - Хави Гарсия в том году человека в больницу отправил И вопрос, на который никто не отвечает никогда из хейтеров. Кого сломал Вернблум? Хоть одного? за столько то лет? Ну давай, назови пару фамилий? Можешь даже в интернете покопаться сколько тебе нужно. Фото ноги Нобоа послу Глушняка в том году все видели, игрока Краснодара после Хави тоже все видели как в больницу отвозили...
17:38
Millwall82
Зато кони очень уж любили клемить Хави Гарсию, хотя тот ничем не отличался от их Вернблума.
17:17
Millwall82
Удивительно что этого шведа хама, удаляли лишь однажды, к слову все логично, учитывая количество пенальти назначенных в ворота ЦСКА (за 2 сезона всего 2 пенальти в 60 турах).
17:16
Бульбульгук, вождь краснорожих
Основной опорный полузащитник самый жесткий игрок команды. Неожиданно. Сенсационно. Еще могу сенсацию спортэкспрессу подкинуть-вода, оказывается, мокрая! Раздувайте, бесплатно отдаю)
17:04
Хидетоши Наката
Из всего заголовка Далер сказал только "Вернблум". Фразу "ОТЛИЧАЕТСЯ ОСОБОЙ ЖЕСТОКОСТЬЮ" даже не произнес.
16:54
Delavar-80
Со спартаком такой зарубы не было, потому что там легло 5 голов в одни ворота. А с Цска матч складывался очень тяжело, поэтому до последней минуты и была такая рубка.
16:51