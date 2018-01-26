ЦСКА вылетел на сборы из Москвы не в полном составе

Игроки и персонал ЦСКА, которые на три выходных прилетели в Москву, с утра отправились в Испанию из аэропорта Домодедово, информирует пресс-служба армейцев. Остальные приедут в Кампоамор самостоятельно.
Во время сбора красно-синие проведут три контрольные встречи, которые пройдут 29 января, 2 и 6 февраля.
✈ Полетели! Игроки, которые возвращались в Москву на три выходных, с утра отправились в Испанию, где вечером стартует второй сбор #ЦСКАвКампоаморе https://t.co/7XanLRAjxG pic.twitter.com/xwdivqQrtJ– ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 26 января 2018 г.
Хома Сапиенс
Гинер уже на авиабилетах экономит.
13:53
merniloskut
В заголовке понравились первые два слова!)))
13:00
suomi257
как в армии....в начале молодежь а через неделю деды подтянутся...
12:18