11:38 | Футбол — РФПЛ

ЦСКА вылетел на сборы из Москвы не в полном составе

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Игроки и персонал ЦСКА, которые на три выходных прилетели в Москву, с утра отправились в Испанию из аэропорта Домодедово, информирует пресс-служба армейцев. Остальные приедут в Кампоамор самостоятельно.

Во время сбора красно-синие проведут три контрольные встречи, которые пройдут 29 января, 2 и 6 февраля.

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Хома Сапиенс

Гинер уже на авиабилетах экономит.

13:53

merniloskut

В заголовке понравились первые два слова!)))

13:00

suomi257

как в армии....в начале молодежь а через неделю деды подтянутся...

12:18