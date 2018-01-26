ЦСКА вылетел на сборы из Москвы не в полном составе

Игроки и персонал ЦСКА, которые на три выходных прилетели в Москву, с утра отправились в Испанию из аэропорта Домодедово, информирует пресс-служба армейцев. Остальные приедут в Кампоамор самостоятельно.

Во время сбора красно-синие проведут три контрольные встречи, которые пройдут 29 января, 2 и 6 февраля.