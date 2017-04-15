ЦСКА и "Ростов" сыграли вничью

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Ростов" - 0:0. Гости в очередной раз оставили свои ворота в неприкосновенности. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"

В матче 23-го тура чемпионата России ЦСКА и "Ростов" голов не забили. Дончане не пропускают на протяжении уже семи игр премьер-лиги. Более того, последние пять из них завершались с одинаковым счетом – 0:0. Армейцы вышли на чистое второе место в таблице. "Ростов" остался на восьмой строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

23-й тур

ЦСКА – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин (Щенников, 46), Вернблум, Витинью, Головин, Ионов (Чалов, 80), Оланаре (Натхо, 73).

"Ростов": Медведев, Калачев, Мевля, Сесар Навас, Кудряшов, Терентьев, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Азмун (Могилевец, 66), Полоз (Девич, 76).

Предупреждения: Мариу Фернандес, 62. Калачев, 79. Гацкан, 84.

Судьи: ЛЕВНИКОВ. Кудрявцев (все Санкт-Петербург), Глот (Ярославль).

15 апреля. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча