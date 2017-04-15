ЦСКА и "Ростов" сыграли вничью

В матче 23-го тура чемпионата России ЦСКА и "Ростов" голов не забили. Дончане не пропускают на протяжении уже семи игр премьер-лиги. Более того, последние пять из них завершались с одинаковым счетом – 0:0. Армейцы вышли на чистое второе место в таблице. "Ростов" остался на восьмой строчке.
Чемпионат России
Премьер-лига
23-й тур
ЦСКА – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:0
ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин (Щенников, 46), Вернблум, Витинью, Головин, Ионов (Чалов, 80), Оланаре (Натхо, 73).
"Ростов": Медведев, Калачев, Мевля, Сесар Навас, Кудряшов, Терентьев, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Азмун (Могилевец, 66), Полоз (Девич, 76).
Предупреждения: Мариу Фернандес, 62. Калачев, 79. Гацкан, 84.
Судьи: ЛЕВНИКОВ. Кудрявцев (все Санкт-Петербург), Глот (Ярославль).
15 апреля. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".
sarkis1957
Хорошая игра. ЦСКА играл в открытый футбол и давал играть Ростову. И Ростов не ставил "автобус-троллейбус". Исключение - последние 3-4 минуты.
16:27
van der sar
"Спартак" дожал бы...
16:27
King's Bounty 161
Спасибо, Ростов ! И Спартаку помогли !
16:27
кузя23
ЦСКА с Ростовом приберегли голы для Спартака.
16:26
dmischer
Бердыев с кем-то забился, что остаток чемпионата все игры сыграет 0:0. Выиграет, как пить дать.
16:26
Русский
Интересно, Витинью дискву впаяют?
16:26
Адвокат 161
Обычное москальское судейство. Кудряшова бы за такое удалили, и еще 4 матча дисквы впаяли бы.
16:26
Айртон)
Нормуль, погоня продолжается!)) А Ростов мы расчехлим через недельку!))
16:26
Kupservas
Судейки и цыска бессовестные и подленькие личности. Другого и не скажешь!
16:26
ненавистник_политпроектов
А причем тут Ростов? ) Это тактика Пердыева и она действует всегда )) Если можете - побеждайте! Если нет - не ссылайтесь в своей импотенции на иные факторы!
16:25
Гы
Неужто опять проклятуща газова гидра козни строит?
16:25
Slim Taller
Убогая команда из Ростова в очередной раз сама не играла и другим не давала.
16:24
Jean4
Судейка поплыл в концовке матча, игру локтем пропустил и атаку Ростову не дал завершить, молодец. =)
16:24
Гы
Что там, игра была равна?)
16:24
shpasic
снова Зенит и судьи мешали ЦСКА играть в футбол!
16:23
Айл би бэк
Ростов пожалел подленьких коняшек.
16:23
ravilius777
Этот АНТИФУТБОЛ от Ростова задрал
16:22