16:21 | ФУТБОЛ — РФПЛ

ЦСКА и "Ростов" сыграли вничью

Сегодня. Москва. ЦСКА - "Ростов" - 0:0. Гости в очередной раз оставили свои ворота в неприкосновенности. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
Сегодня. Москва. ЦСКА - "Ростов" - 0:0. Гости в очередной раз оставили свои ворота в неприкосновенности. Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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В матче 23-го тура чемпионата России ЦСКА и "Ростов" голов не забили. Дончане не пропускают на протяжении уже семи игр премьер-лиги. Более того, последние пять из них завершались с одинаковым счетом – 0:0. Армейцы вышли на чистое второе место в таблице. "Ростов" остался на восьмой строчке.

Чемпионат России

Премьер-лига

23-й тур

ЦСКА – "Ростов" (Ростов-на-Дону) – 0:0

ЦСКА: Акинфеев, Мариу Фернандес, В.Березуцкий, Игнашевич, Васин, Набабкин (Щенников, 46), Вернблум, Витинью, Головин, Ионов (Чалов, 80), Оланаре (Натхо, 73).

"Ростов": Медведев, Калачев, Мевля, Сесар Навас, Кудряшов, Терентьев, Ерохин, Гацкан, Нобоа, Азмун (Могилевец, 66), Полоз (Девич, 76).

Предупреждения: Мариу Фернандес, 62. Калачев, 79. Гацкан, 84.

Судьи: ЛЕВНИКОВ. Кудрявцев (все Санкт-Петербург), Глот (Ярославль).

15 апреля. Москва. Стадион "Арена ЦСКА".

Трансляция матча

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/russia/premier/2016-2017/

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (17)
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sarkis1957

Хорошая игра. ЦСКА играл в открытый футбол и давал играть Ростову. И Ростов не ставил "автобус-троллейбус". Исключение - последние 3-4 минуты.

16:27

van der sar

"Спартак" дожал бы...

16:27

King's Bounty 161

Спасибо, Ростов ! И Спартаку помогли !

16:27

кузя23

ЦСКА с Ростовом приберегли голы для Спартака.

16:26

dmischer

Бердыев с кем-то забился, что остаток чемпионата все игры сыграет 0:0. Выиграет, как пить дать.

16:26

Русский

Интересно, Витинью дискву впаяют?

16:26

Адвокат 161

Обычное москальское судейство. Кудряшова бы за такое удалили, и еще 4 матча дисквы впаяли бы.

16:26

Айртон)

Нормуль, погоня продолжается!)) А Ростов мы расчехлим через недельку!))

16:26

Kupservas

Судейки и цыска бессовестные и подленькие личности. Другого и не скажешь!

16:26

ненавистник_политпроектов

А причем тут Ростов? ) Это тактика Пердыева и она действует всегда )) Если можете - побеждайте! Если нет - не ссылайтесь в своей импотенции на иные факторы!

16:25

Гы

Неужто опять проклятуща газова гидра козни строит?

16:25

Slim Taller

Убогая команда из Ростова в очередной раз сама не играла и другим не давала.

16:24

Jean4

Судейка поплыл в концовке матча, игру локтем пропустил и атаку Ростову не дал завершить, молодец. =)

16:24

Гы

Что там, игра была равна?)

16:24

shpasic

снова Зенит и судьи мешали ЦСКА играть в футбол!

16:23

Айл би бэк

Ростов пожалел подленьких коняшек.

16:23

ravilius777

Этот АНТИФУТБОЛ от Ростова задрал

16:22

Материалы других СМИ
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