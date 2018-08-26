Чико Флорес: "Роналду может отпустить от себя мяч, и можно что-то сделать. Против Месси - нереально"

Испанский защитник "Рубина" Чико Флорес высказал мнение, что противостоять форварду "Барселоны" Лионелю Месси нереально. Ранее игрок выступал в чемпионатах Испании, Италии и Англии.

- К счастью, мне довелось сыграть против лучших нападающих мира. Лео Месси, Роналдо "Зубастик", Криштиану Роналду, Златан Ибрагимович, Луис Суарес... Пожалуй, сложнее всего играть против Месси, - цитирует Чико Флореса "РИА Новости". - Когда он идет с мячом, против него очень трудно обороняться.

Контроль мяча просто невероятный. Мяч как будто на привязи, и когда ты хочешь его выбить, это почти невозможно сделать. Трудно подставить ногу, так как Лео движется вместе с мячом.

Криштиану более мощный, более атлетичный, но иногда он может отпустить от себя мяч, и можно что-то сделать. Против Месси это нереально.