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Премьер-лига. 9-й тур. Расписание и результаты матчей

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Матч "Спартак" - "Ростов", игра "Анжи" и "Зенита" и другие игры уик-энда чемпионата России по футболу

"Оренбург" - "ЦСКА" (Москва) - 0:1 (0:1)
Гол: Чалов, 32 - с пенальти. 
"Оренбург": Фролов, Малых (Козлов, 54), Ойеволе, Бегич, Андреев, Терехов, Попович (Чиркин, 76), Мишкич, Афонин, Сутормин (Чуканов, 85), Деспотович.
ЦСКА (Москва): Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Влашич, Бийол, Ахметов, Дзагоев (Жамалетдинов, 66), Обляков (Сигурдссон, 79), Чалов (Ефремов, 83).
Предупреждения: Афонин, 30. Сутормин, 34. Терехов, 39. Бийол, 42. Козлов, 55. Бегич, 77. Чиркин, 85. 
Судьи: Безбородов. Абусуев (оба - Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир).
28 сентября. Оренбург. Стадион "Газовик".

Оренбург - ЦСКА

"Урал" - "Арсенал" 

29 сентября. Екатеринбург. 11.30

Урал - Арсенал Т

"Уфа" - "Енисей"

29 сентября. Уфа. 16.30

Уфа - Енисей

"Локомотив" - "Ахмат"

29 сентября. Москва. 19.00

Локомотив - Ахмат

"Анжи" - "Зенит"

30 сентября. Каспийск. 14.00

Анжи - Зенит

"Краснодар" - "Динамо" 

30 сентября. Краснодар. 16.30

Краснодар - Динамо

"Спартак" - "Ростов"

30 сентября. Москва. 19.00

Спартак - Ростов

"Рубин" - "Крылья Советов"

1 октября. Казань. 19.30

Рубин - Крылья Советов

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
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