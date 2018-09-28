Премьер-лига. 9-й тур. Расписание и результаты матчей

"Оренбург" - "ЦСКА" (Москва) - 0:1 (0:1)
Гол: Чалов, 32 - с пенальти.
"Оренбург": Фролов, Малых (Козлов, 54), Ойеволе, Бегич, Андреев, Терехов, Попович (Чиркин, 76), Мишкич, Афонин, Сутормин (Чуканов, 85), Деспотович.
ЦСКА (Москва): Акинфеев, Мариу Фернандес, Бекао, Чернов, Набабкин, Влашич, Бийол, Ахметов, Дзагоев (Жамалетдинов, 66), Обляков (Сигурдссон, 79), Чалов (Ефремов, 83).
Предупреждения: Афонин, 30. Сутормин, 34. Терехов, 39. Бийол, 42. Козлов, 55. Бегич, 77. Чиркин, 85.
Судьи: Безбородов. Абусуев (оба - Санкт-Петербург), Гаврилин (Владимир).
28 сентября. Оренбург. Стадион "Газовик".
29 сентября. Екатеринбург. 11.30
29 сентября. Уфа. 16.30
29 сентября. Москва. 19.00
30 сентября. Каспийск. 14.00
30 сентября. Краснодар. 16.30
30 сентября. Москва. 19.00
1 октября. Казань. 19.30
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