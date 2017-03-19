Бухаров и Калачев - в основе "Ростова" на матч с "Крыльями Советов"

"Ростов" и "Крылья Советов" объявили составы на матч 20-го тура чемпионата. В запасе на игру у "Ростова" остался нападающий Сердар Азмун, с первых минут на поле выйдет Александр Бухаров. На данный момент "Ростов" идет на восьмом месте в турнирной таблице премьер-лиги, "Крылья" занимают предпоследнюю, 15-ю строчку.

Составы команд выглядят следующим образом:

"Ростов": Медведев, Калачев, Мевля, Навас, Кудряшов, Терентьев, Препелицэ, Нобоа, Ерохин, Бухаров, Полоз.

Запасные: Гошев, Комиссаров, Байрамян, Киреев, Могилевец, Симич, Девич, Сорокин, Азмун.

"Крылья Советов": Лория, Ятченко, Таранов, Надсон, Глеб, Громов, Бато, Мияйлович, Зинков, Зуев, Зотов.

Запасные: Конюхов, Шильников, Башкиров, Чочиев, Садик, Паскуато, Цвейба, Кудряшов, Бруно, Родич, Божин, Визнович.

Текстовая трансляция матча "Крылья Советов" - "Ростов"