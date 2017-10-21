Брайан Идову: "Пенальти был стопроцентный, но судья не поставил"

Защитник "Амкара" Брайан Идову разочарован тем, что не смог реализовать голевой момент в матче 14-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0). При этом он подчеркнул, что главный судья Павел Кукуян не назначил стопроцентный пенальти после нарушения вратаря Александра Селихова в собственной штрафной.

– С одной стороны хороший результат – ничья в гостях со "Спартаком". Тем более на фоне матча с "Севильей", – сказал Идову. – С другой есть осадок, что не выиграли. Я не реализовал свой момент. Пенальти был стопроцентный, но судья не поставил.

Плюс Селихов сделал великолепный сэйв, да еще успел встать и выбить мяч с линии. Забей мы любой из этих моментов – и победа наша... Хотя в первом тайме Промес нас забил. Но вообще вскрыть нашу оборону сейчас тяжело. Действуем слаженно.

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