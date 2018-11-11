Борис Рапопорт: "Зенит" проиграл ЦСКА, потому что был медленным и тяжелым"

Бывший главный тренер "Зенита" Борис Рапопорт в интервью "СЭ" назвал свою версию причин поражения сине-бело-голубых в сегодняшнем выездном матче 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2).

После этой победы армейцы набрали 23 очка и делят четвертое место. "Зенит" с 31 очком лидирует в РПЛ.

– "Зенит" выглядел очень тяжелым, медленным. ЦСКА был быстрее, – сказал Рапопорт. – Молодые футболисты армейцев действовали на высоких скоростях, очень быстро переходили из обороны в атаку, высоко прессинговали.

Еще одним фактором поражения стала ненадежная игра в обороне. В Самаре и Бордо "Зенит" хорошо выглядел в защите, потом появлялись шансы в атаке и команда забивала. Но ЦСКА накрывал соперни ков уже в середине поля – перестраиваться гости не успевали. Пропустили два, а могли и три, когда Щенников простил питерцев. (Игорь Новиков)

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