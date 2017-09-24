Борис Копейкин: "Спартак" напоминает ЦСКА образца 1970 года"

Бывший игрок и тренер ЦСКА Борис Копейкин в интервью "СЭ" отметил, что "Спартак" показывает плохие результаты из-за того, что игроки красно-белых расслабились после завоевания чемппионства. В 11-м туре столичная команада не смогла обыграть "Анжи" на своем поле (2:2).

– Что вообще, на ваш взгляд, происходит с чемпионом?

– Есть хороший подбор футболистов – но нет команды. Видно, в коллективе что-то не в порядке, глаза потухшие, не дорабатывают. В прошлом сезоне спартаковцы рвали-метали, выгрызали мяч на каждом клочке поля. Был азарт, кураж. А сейчас ничего не осталось. Играют безобразно!

– Но почему? Куда ж все подевалось?

– Вспоминаю 1970-й, чемпионство с ЦСКА. Знаете, какое место мы заняли в следующем году?

– Какое же?

– Двенадцатое! Играли ужасно, чуть не вылетели. Просто немножко расслабились, кто-то здесь не добежал, там… Ну а дальше как снежный ком. Вот и спартаковцы после такого успеха решили, что теперь они большие мастера. Едва дали слабину, сразу посыпались. Забыли, что золото им принесла не великая игра, а мотивация и самоотдача. Плюс, конечно, потери в составе не могли не сказаться. Травм в этом сезоне многовато. (Александр КРУЖКОВ)

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