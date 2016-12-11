Борис Копейкин: "Дзагоев? Едут все они туда и ничего не получают"

Бывший тренер и игрок ЦСКА Борис Копейкин прокомментировал возможный переход Алана Дзагоева и посоветовал, что теперь делать армейцам. Ранее стало известно, что в полузащитнике сборной России заинтересован "Эвертон".

– Едут они все туда и ничего не получают…

– Не видите у Дзагоева будущего в "Эвертоне"?

– Почему же? Дай бог, чтобы у него все получилось. Ему только надо все травмы залечить. Конечно, жалко терять своих воспитанников, но раз уж хочет человек в Европу, пусть попробует. Получится – хорошо, не получится – вернется. Если поправит здоровье, то все будет нормально. А для ЦСКА любая потеря серьезная. И так людей нет. Говорят, еще и новый тренер придет. Теперь армейцам пора ставить молодежь, дать дорогу ребятам.

– То есть на этом сезоне уже можно ставить крест?

– Да нет. Удержимся в тройке, наиграем ребят, а с сезона-2017/18 уже будем бороться за высшие места. А кому еще в тройку призеров? Может, "Краснодару", но вряд ли. Больше ничего пока нельзя говорить: состава нет, тренерского штаба нет. Гришина и Минько надо помощниками главного поставить. Они Гончаренко знают, молодых ребят знают. Так лучше будет. (Ярослав СУСОВ)