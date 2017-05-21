 Болельщики встретили "Ростов" в аэропорту. ФУТБОЛ - РФПЛ. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
21:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Болельщики встретили "Ростов" в аэропорту

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Около сотни болельщиков приехали вечером в воскресенье в аэропорт Ростова-на-Дону встречать футболистов "Ростова" по случаю окончания сезона. Кроме того, группировка интернет-фанатов "Ростовские сетевые маньяки" вручила ежегодный приз "желто-синие сердце" лучшему игроку сезона. По итогам голосования болельщиков им признан полузащитник Александр Гацкан. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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alexway.67

Спасибо, Ростов. Очень хочется сохранить Бердыева и состав. Если команда не разбежится,то без отвлечение на еврокубки можно побороться за чемпионство. А если разбежится, то будем вспоминать, как вспоминаем СКА времен Понедельника, Еськова, Копаева, а затем Андреева, Заварова, Гамулы, Андрющенко, Прудиуса, Гусева. Еще раз спасибо, мужики...

22:26

Sernika

Спасибо Ростов за отличный сезон. В интересах Лиги Чемпионов приходилось жертвовать играми внутреннего чемпионата. В интересах Сборной России сегодняшнее поражение возможно пойдёт во благо. Игроки сборной не будут измотаны Еврокубком...

22:17

_Я_против_Астротерфа_

Ростов в следующем году буде чемпионом!!!

22:12

RSI

"Ростов" - чемпион в наших сердцах!

21:47