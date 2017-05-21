Болельщики встретили "Ростов" в аэропорту

Около сотни болельщиков приехали вечером в воскресенье в аэропорт Ростова-на-Дону встречать футболистов "Ростова" по случаю окончания сезона. Кроме того, группировка интернет-фанатов "Ростовские сетевые маньяки" вручила ежегодный приз "желто-синие сердце" лучшему игроку сезона. По итогам голосования болельщиков им признан полузащитник Александр Гацкан. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)