Болельщики встретили "Ростов" в аэропорту

Около сотни болельщиков приехали вечером в воскресенье в аэропорт Ростова-на-Дону встречать футболистов "Ростова" по случаю окончания сезона. Кроме того, группировка интернет-фанатов "Ростовские сетевые маньяки" вручила ежегодный приз "желто-синие сердце" лучшему игроку сезона. По итогам голосования болельщиков им признан полузащитник Александр Гацкан. (Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО)
Даже в такие моменты вы с нами! Спасибо!#мыростов pic.twitter.com/uGs5jPV8NF– Football Club Rostov (@rostovfc) 21 мая 2017 г.
alexway.67
Спасибо, Ростов. Очень хочется сохранить Бердыева и состав. Если команда не разбежится,то без отвлечение на еврокубки можно побороться за чемпионство. А если разбежится, то будем вспоминать, как вспоминаем СКА времен Понедельника, Еськова, Копаева, а затем Андреева, Заварова, Гамулы, Андрющенко, Прудиуса, Гусева. Еще раз спасибо, мужики...
22:26
Sernika
Спасибо Ростов за отличный сезон. В интересах Лиги Чемпионов приходилось жертвовать играми внутреннего чемпионата. В интересах Сборной России сегодняшнее поражение возможно пойдёт во благо. Игроки сборной не будут измотаны Еврокубком...
22:17
_Я_против_Астротерфа_
Ростов в следующем году буде чемпионом!!!
22:12
RSI
"Ростов" - чемпион в наших сердцах!
21:47