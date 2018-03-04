Болельщики "Локомотива" и "Спартака" не могут покинуть стадион

Болельщиков "Локомотива" и "Спартака" не выпускают со стадиона более 30 минут после матча 21-го тура чемпионата России (0:0).
Люди сидят на трибунах за воротами и не могут покинуть арену. Выход заперт как для фанатов "Локо", так и для гостей. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)
Матч закончился полчаса назад. Людей ещё держат на трибунах pic.twitter.com/Y0rr0qASLk– Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 4 марта 2018 г.
geoserge
Мясные, зачем кресла жечь???
21:23 4 марта
морпех
afanasiy через 50 минут юг-3 низ выпустили, черти 19:58/////Интересно,сколько нужно продержать "настоящих болельщиков" - 10 часов? - чтобы перестали ходить?
21:14 4 марта
морпех
knecht alex Для кого матч вообще проводили, по ТВ не показывали на болельщиков забили. Собрались бы в кабинете и договорились о каком нибудь счете. Или Семин против Карреры на плейстейшен поиграли. 20:40/////Пока тысячи (!)зрителей ходит на это убожество(РФПЛ),пока десятки тысяч телезрителей на платных и бесплатных каналах и интернету его смотрит(!),пока спонсоры будут продолжать отмывать миллионы (!) - ничего не изменится! - это как про бензин - хоть по 100 руб.за литр сделай - как ездили,так и будут ездить!(смысл какой что - то менять?)
21:13 4 марта
Юрий 111
Их не надо было и впускать.
21:09 4 марта
Edmundo.Baldivieso
Так еще и без мяча играли...
21:00 4 марта
knecht alex
Для кого матч вообще проводили, по ТВ не показывали на болельщиков забили. Собрались бы в кабинете и договорились о каком нибудь счете. Или Семин против Карреры на плейстейшен поиграли.
20:40 4 марта
afanasiy
через 50 минут юг-3 низ выпустили, черти
19:58 4 марта
vik64
Такой футбол нам не нужен!
19:25 4 марта
romy4_84
жопами примерзли
19:22 4 марта