Болельщики "Локомотива" и "Спартака" не могут покинуть стадион

Болельщиков "Локомотива" и "Спартака" не выпускают со стадиона более 30 минут после матча 21-го тура чемпионата России (0:0).

Люди сидят на трибунах за воротами и не могут покинуть арену. Выход заперт как для фанатов "Локо", так и для гостей. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Матч закончился полчаса назад. Людей ещё держат на трибунах pic.twitter.com/Y0rr0qASLk – Dmitriy Zelenov (@ZelenovZ) 4 марта 2018 г.

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"