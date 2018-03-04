19:10 4 марта | Футбол — РФПЛ

Болельщики "Локомотива" и "Спартака" не могут покинуть стадион

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Болельщиков "Локомотива" и "Спартака" не выпускают со стадиона более 30 минут после матча 21-го тура чемпионата России (0:0).

Люди сидят на трибунах за воротами и не могут покинуть арену. Выход заперт как для фанатов "Локо", так и для гостей. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча "Локомотив" - "Спартак"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 21-й тур. "Локо" vs "Спартак" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (9)
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geoserge

Мясные, зачем кресла жечь???

21:23 4 марта

морпех

afanasiy через 50 минут юг-3 низ выпустили, черти 19:58/////Интересно,сколько нужно продержать "настоящих болельщиков" - 10 часов? - чтобы перестали ходить?

21:14 4 марта

морпех

knecht alex Для кого матч вообще проводили, по ТВ не показывали на болельщиков забили. Собрались бы в кабинете и договорились о каком нибудь счете. Или Семин против Карреры на плейстейшен поиграли. 20:40/////Пока тысячи (!)зрителей ходит на это убожество(РФПЛ),пока десятки тысяч телезрителей на платных и бесплатных каналах и интернету его смотрит(!),пока спонсоры будут продолжать отмывать миллионы (!) - ничего не изменится! - это как про бензин - хоть по 100 руб.за литр сделай - как ездили,так и будут ездить!(смысл какой что - то менять?)

21:13 4 марта

Юрий 111

Их не надо было и впускать.

21:09 4 марта

Edmundo.Baldivieso

Так еще и без мяча играли...

21:00 4 марта

knecht alex

Для кого матч вообще проводили, по ТВ не показывали на болельщиков забили. Собрались бы в кабинете и договорились о каком нибудь счете. Или Семин против Карреры на плейстейшен поиграли.

20:40 4 марта

afanasiy

через 50 минут юг-3 низ выпустили, черти

19:58 4 марта

vik64

Такой футбол нам не нужен!

19:25 4 марта

romy4_84

жопами примерзли

19:22 4 марта

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