Бибрас Натхо: "Был бы рад, если бы ЦСКА за победу над "Уралом" дали шесть очков"

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо ожидает, что матч 17-го тура чемпионата России с "Уралом" будет непростым. При этом хавбек уверен, что красно-синие сумеют одержать победу над екатеринбуржцами, если будут играть с полной самоотдачей.

- В команду вернулся Александр Тарханов, который до этого приличное время руководил коллективом. С его "Уралом" вы уже играли дважды в карьере - в сезоне-2014/15 армейцы победили на выезде 4:3, а в родных стенах - 3:1, причем вы реализовали пенальти, - вопрос к Натхо.

- О тех матчах помню в первую очередь то, что "Урал" пытался именно играть в футбол, катать мяч, разыгрывать комбинации. С такими командами интересно мериться силами, они совсем не обязательно стоят все девяносто минут у своих ворот, а, наоборот, пытаются развивать атаки. Конечно, запомнился тот сумасшедший матч, когда мы вырвали победу со счетом 4:3. Это была очень зрелищная игра, а нам к тому же удалось проявить характер и дожать соперника в самой концовке.

- Что-то подобное, но при куда более закрытой игре, произошло и в этом сезоне, когда Георгий Миланов после вашей подачи с углового забил важнейший мяч на 94-й минуте. Можно назвать этот гол в обоих смыслах трехочковым: во-первых, команда увезла из Екатеринбурга три зачетных балла, а во-вторых, мяч по пути в цель прошел между ног сразу трем футболистам "Урала".

- (Смеется.) Ну, раз так, нам надо было давать сразу шесть очков! Вот тогда бы я был полностью доволен, да и турнирное положение сейчас было бы лучше (улыбается). А если серьезно, был тогда очень рад за Георгия, ему удался отличный, а самое главное, победный удар. В отношении предстоящего поединка скажу кратко: легко нам не будет, но если покажем все, на что способны, уверен, мы выиграем этот матч.

- Поединком с "Уралом" и игроки ЦСКА до самой весны прощаются с основной частью армейских болельщиков, хотя, конечно же, команда надеется на максимальную выездную поддержку в Англии. В такой ситуации нужно не оплошать.

- Очень важно подарить армейским фанатам победу над "Уралом", ведь они были с нами все это трудное время, не отворачивались от команды, когда не было хороших результатов. Спасибо "Арене Химки", но "Арена ЦСКА" - это просто великолепнейший стадион с колоссальной энергетикой, ты без преувеличения чувствуешь дыхание людей, настолько близко к трибунам проходит игра.

Сейчас болельщики важны для нас как никогда. У нас осталось больше домашних матчей, чем у конкурентов, и каждый такой поединок дает нам огромное преимущество. Будем стараться как можно чаще побеждать в родном доме на радость переполненным секторам!