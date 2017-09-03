Беляев назвал бездомную собаку Квинси

Защитник "Арсенала" Максим Беляев вместе с супругой Кристиной, недавно взявшие бездомную собаку, найденную в Туле, дали ей кличку, сообщает пресс-атташе "канониров" Евгений Овсянников. Псу дали кличку Квинси.
Напомним, что в начале августа футболист увидел в центре города дворняжку. Когда-то у нее был хозяин, о чем свидетельствовал ошейник. Беляев решил не оставлять собаку в беде. Первым делом ее накормили и искупали, уже в Москве, где живут Беляевы, нового друга отвезли в собачий салон – еще раз помыли и сделали стрижку.
Максим Беляев спас бездомную собаку
Дворняжку, которую в #Тула нашли и взяли домой защитник @pfc_arsenal Максим Беляев и его жена Кристина, назвали Квинси. Красивое имя!) pic.twitter.com/Tlplm8N9VL– Евгений Овсянников (@gekasport) 3 сентября 2017 г.
баламошка
От большого ума, наверное.
13:11
Мяч Чудо
Молодец!
12:55