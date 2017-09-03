Беляев назвал бездомную собаку Квинси

Защитник "Арсенала" Максим Беляев вместе с супругой Кристиной, недавно взявшие бездомную собаку, найденную в Туле, дали ей кличку, сообщает пресс-атташе "канониров" Евгений Овсянников. Псу дали кличку Квинси.

Напомним, что в начале августа футболист увидел в центре города дворняжку. Когда-то у нее был хозяин, о чем свидетельствовал ошейник. Беляев решил не оставлять собаку в беде. Первым делом ее накормили и искупали, уже в Москве, где живут Беляевы, нового друга отвезли в собачий салон – еще раз помыли и сделали стрижку.

Максим Беляев спас бездомную собаку