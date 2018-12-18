Беленов - лучший игрок "Уфы" в декабре

Вратарь Александр Беленов признан лучшим футболистом "Уфы" в декабре по версии болельщиков. За него проголосовали 40,5 процента фанатов.

В декабре "Уфа" провела два матча. Беленов отыграл на ноль с "Анжи" (0:0) и пропустил 1 мяч в игре с "Краснодаром" (1:1).

Второе место в голосовании занял люксембуржец Оливье Тилль - 32,4 процента, тройку замкнул Данил Круговой - 6,3 процента.