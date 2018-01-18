16:55 | Футбол — РФПЛ

Артем Дзюба: "Тяжелая тренировка. Начало положено"

Пост Артема Дзюбы лайкнул Вячеслав Малафеев. Фото instagram.com
Пост Артема Дзюбы лайкнул Вячеслав Малафеев. Фото instagram.com
3

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с тренировки со второй командой сине-бело-голубых.

На снимке форвард запечатлен вместе с защитником Александром Анюковым. "Тяжелая тренировка. Начало положено", – прокомментировал фото 29-летний россиянин.

Отметим, что этот пост понравился заместителю спортивного директора санкт-петербургского клуба Вячеславу Малафееву.

Напомним, что в понедельник вечером Малафеев в интервью "СЭ" заявил, что форварда отправили в клинику, аккредитованную ФИФА.

Однако во вторник вечером Дзюба выложил несколько видео, на которых усердно тренируется в зале, которые были подписаны хэштегами #ЗдоровКакЛев и #ГотовНаВсе100. А чуть позже нападающий опубликовал загадочное селфи и знаменитое стихотворение Уильяма Хенли "Непокоренный".

Артем Дзюба: непокоренный. Или приговоренный? //
"Непокоренный": рыцарь или террорист? Чье стихотворение использовал Дзюба

 

Тяжелая тренировка 💪 начало положено🦁👍

Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba) Янв 18, 2018 at 5:50 PST

Опрос

Какое продолжение карьеры оптимально для Дзюбы?
голосовать
3
Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

asc0002

Эх, а Сэкс приготовился очередные статейки про войну всех против всех клепать, не фартануло ))

17:17

ole72

Курс реабилитации от навязчивой идеи играть за сборную на ЧМ.Начало положено

17:10

shpasic

начало положено, скоро положит и конец.

17:06