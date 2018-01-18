Артем Дзюба: "Тяжелая тренировка. Начало положено"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба на своей странице в Инстаграме опубликовал фотографию с тренировки со второй командой сине-бело-голубых.

На снимке форвард запечатлен вместе с защитником Александром Анюковым. "Тяжелая тренировка. Начало положено", – прокомментировал фото 29-летний россиянин.

Отметим, что этот пост понравился заместителю спортивного директора санкт-петербургского клуба Вячеславу Малафееву.

Напомним, что в понедельник вечером Малафеев в интервью "СЭ" заявил, что форварда отправили в клинику, аккредитованную ФИФА.

Однако во вторник вечером Дзюба выложил несколько видео, на которых усердно тренируется в зале, которые были подписаны хэштегами #ЗдоровКакЛев и #ГотовНаВсе100. А чуть позже нападающий опубликовал загадочное селфи и знаменитое стихотворение Уильяма Хенли "Непокоренный".

Артем Дзюба: непокоренный. Или приговоренный? //

"Непокоренный": рыцарь или террорист? Чье стихотворение использовал Дзюба