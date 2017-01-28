"Арсенал" трудоустроит Горбатюка в "Томь", если клуб решит вопрос с заявкой

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов сообщил "СЭ", что защитник Александр Горбатюк отправился с "Томью" на сбор в Турцию. Если томский клуб решит вопрос с заявкой игроков, футболист продолжит карьеру в составе томичей. В нынешнем сезоне 31-летний россиянин провел 16 матчей в премьер-лиге и один - в Кубке России.

- Как обстоят дела с игроками, которым клуб дал добро на поиск нового места работы? - вопрос Балашову.

- Горбатюк поехал в Томск. Высока вероятность, что мы его трудоустроим в "Томь", как только клуб решит вопрос с заявкой.

- Если "Арсенал" не получит предложений по этим футболистам?

- Останутся у нас. (Сергей АСТАХОВ)