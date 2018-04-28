"Арсенал" - "Анжи". Скрипченко настраивается на победу

Главный тренер "Анжи" Вадим Скрипченко в преддверии матча 28-го тура премьер-лиги против "Арсенала" сказал, что его команда настраивается на победы во всех играх. По его словам, это единственный плюс от тяжелого турнирного положения махачкалинцев.

- Один может быть положительный эффект - в каждой игре настраиваемся на победу. Это лучшее лекарство, - сказал Скрипченко в эфире канала "Наш футбол". - На внешние факторы мы не обращаем внимания. "Арсенал" - крепкая команда, играющая в интересный футбол. Думаю, они хотят занять как можно более высокое место в таблице.

- Будаков - полноценная замена Лории?

- Саша уже проявлял себя, заменяя Лорию. Георгий получил серьезное повреждение и не поможет нам в оставшихся матчах.

Матч "Арсенал" - "Анжи" начнется в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.