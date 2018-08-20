Ари грозит дисквалификация от двух до четырех матчей

Как стало известно "СЭ", КДК на ближайшем заседании изучит красную карточку форварда "Краснодара" Ари, полученную им в матче 4-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (0:1). На 90-й минуте субботней игры Сергей Лапочкин удалил бразильца. Он, раздосадованный ошибкой судьи, который секундами ранее не назначил пенальти в ворота гостей, умышленно ударил спартаковца Самюэля Жиго головой в лицо.

Такое нарушение, согласно 3-й части 94 статьи дисциплинарного регламента РФС, наказывается дисквалификацией до четырех матчей: агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в т.ч. умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока – наказывается дисквалификацией до 4 (четырех) матчей.

Напомним, схожее нарушение допустил во встрече 1-го тура "Арсенал" – "Динамо" полузащитник бело-голубых Абдул Тетте, ударивший хавбека хозяева Горана Чаушича ногой в область паха. Впоследствии КДК РФС дисквалифицировал динамовца на две игры. Такое наказание понес защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, который в игре 3-го тура атаковал Фегора Огуде из "Енисея".

Ближайшее заседание КДК запланировано на среду. (Андрей СИЗЯКИН)

Ари о судействе: "Я в России 8 лет и прекрасно знаю, как все происходит" //

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Красно-ВАР. Был ли пенальти в ворота "Спартака"?