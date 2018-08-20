15:55 | Футбол — РПЛ

Ари грозит дисквалификация от двух до четырех матчей

АРИ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
АРИ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"

Как стало известно "СЭ", КДК на ближайшем заседании изучит красную карточку форварда "Краснодара" Ари, полученную им в матче 4-го тура премьер-лиги со "Спартаком" (0:1). На 90-й минуте субботней игры Сергей Лапочкин удалил бразильца. Он, раздосадованный ошибкой судьи, который секундами ранее не назначил пенальти в ворота гостей, умышленно ударил спартаковца Самюэля Жиго головой в лицо.

 
18 августа. Краснодар. &quot;Краснодар&quot; - &quot;Спартак&quot; - 0:1. АРИ (слева) и Лоренсо МЕЛЬГАРЕХО.Ари – о судействе: "Я в России 8 лет и прекрасно знаю, как все происходит"

Такое нарушение, согласно 3-й части 94 статьи дисциплинарного регламента РФС, наказывается дисквалификацией до четырех матчей: агрессивное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча, т.е. использование чрезмерной силы или жестокости против соперника без цели завладения мячом и иного лица, не являющегося официальным лицом матча, в т.ч. умышленный толчок, удар, бросание предметов и мяча и иные случаи агрессивного поведения, в случае если такое нарушение повлекло за собой прямое удаление игрока – наказывается дисквалификацией до 4 (четырех) матчей.

Напомним, схожее нарушение допустил во встрече 1-го тура "Арсенал" – "Динамо" полузащитник бело-голубых Абдул Тетте, ударивший хавбека хозяева Горана Чаушича ногой в область паха. Впоследствии КДК РФС дисквалифицировал динамовца на две игры. Такое наказание понес защитник ЦСКА Кирилл Набабкин, который в игре 3-го тура атаковал Фегора Огуде из "Енисея".

Ближайшее заседание КДК запланировано на среду. (Андрей СИЗЯКИН)

Ари о судействе: "Я в России 8 лет и прекрасно знаю, как все происходит" // 
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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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