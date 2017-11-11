Ари: "Если бы Вернблум ударил локтем, ответил бы так же"

Нападающий "Локомотива" Ари выразил мнение, что ответил бы хавбеку ЦСКА Понтусу Вернблуму, если бы тот ударил его в шею. Швед врезал локтем хавбеку "Локо" Алексею Миранчуку во время матча чемпионата России (2:2). По мнению многих экспертов и болельщиков, игрок заслуживал удаления, но арбитр встречи Сергей Карасев показал ему только желтую карточку.
– Вы получили травму в июльском матче с ЦСКА (3:1). Согласны с тем, что в последнем матче (2:2) соперник действовал еще жестче?
– Это же дерби! А в них подобное всегда происходит. Возможно, само желание болельщиков увидеть жесткие стыки и вызывает их. Поэтому игроки выходят на поле заряженными. Мне ведь и самому больше всего нравится играть в "класико", против команд, которые считаются топовыми. Очень больно пропускать такие матчи! В игре с ЦСКА, к сожалению, от нас уплыла победа. Но по содержанию это один из лучших матчей сезона.
– Если бы вас Вернблум ударил локтем так же, как Миранчука, как бы вы ответили?
– Я бы ответил так же! (Александр МУЙЖНЕК)
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- Ари / Арикленес да Силва Феррейра
- Сергей Карасев (судья)
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- Понтус Вернблум
- Алексей Миранчук
MarchelloCSKA
СЭ никак не уймётся реально что ли заказ?? я бы на месте ЦСКА сделал выводы
13:14
Нефилим
Ты бы упал на газон и корчился бы минут пять, как будто тебя заточкой под ребро пырнули.
13:14
SS-1525-Sergey
Вот тебя бы Карась и удалил, он ждал кто ответит на грубость.. Лучше однобитных с дубинами нанять, обработают так, что характер и линия поведения изменится навсегда.
13:13
marksan
А это чмо почему выпрыгивает?
13:01