Ари: "Если бы Вернблум ударил локтем, ответил бы так же"

Нападающий "Локомотива" Ари выразил мнение, что ответил бы хавбеку ЦСКА Понтусу Вернблуму, если бы тот ударил его в шею. Швед врезал локтем хавбеку "Локо" Алексею Миранчуку во время матча чемпионата России (2:2). По мнению многих экспертов и болельщиков, игрок заслуживал удаления, но арбитр встречи Сергей Карасев показал ему только желтую карточку.

– Вы получили травму в июльском матче с ЦСКА (3:1). Согласны с тем, что в последнем матче (2:2) соперник действовал еще жестче?

– Это же дерби! А в них подобное всегда происходит. Возможно, само желание болельщиков увидеть жесткие стыки и вызывает их. Поэтому игроки выходят на поле заряженными. Мне ведь и самому больше всего нравится играть в "класико", против команд, которые считаются топовыми. Очень больно пропускать такие матчи! В игре с ЦСКА, к сожалению, от нас уплыла победа. Но по содержанию это один из лучших матчей сезона.

– Если бы вас Вернблум ударил локтем так же, как Миранчука, как бы вы ответили?

– Я бы ответил так же! (Александр МУЙЖНЕК)

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