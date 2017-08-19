18:55 | Футбол — РФПЛ

Арбитр ошибочно не удалил Алексея Миранчука за фол на Глушакове

Фол Алексея Миранчука на Денисе Глушакове. Фол Алексея Миранчука на Денисе Глушакове. Фол Алексея Миранчука на Денисе Глушакове. Фол Алексея Миранчука на Денисе Глушакове. Фол Алексея Миранчука на Денисе Глушакове. Фол Алексея Миранчука на Денисе Глушакове.
Фол Алексея Миранчука на Денисе Глушакове.
36

На 59-й минуте матча 7-го тура чемпионата России "Спартак""Локомотив" ошибку допустил арбитр Алексей Еськов, не удалив полузащитника гостей Алексея Миранчука.

Фол Алексея Миранчука на Денисе Глушакове.
Фол Алексея Миранчука на Денисе Глушакове.

Игрок железнодорожников совершил серьезное нарушение правил, ударив Дениса Глушакова прямой ногой в область голени.

Фол Алексея Миранчука на Денисе Глушакове.
Фол Алексея Миранчука на Денисе Глушакове.

Спартаковец травмы избежал. Но Миранчуку за такой фол следовало показать красную карточку, а Еськов ограничился желтой. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"

Опрос

Фол Алексея Миранчука на Глушакове - это...
голосовать
36
Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 7-й тур. "Спартак" - "Локо" и другие матчи
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (36)
Войти, чтобы оставить комментарий

Captain

А фол, какого-то там Андриано всуперкубке это бутылка шампанского и букет цветов???

19:47

Красно Белый Питер

Однозначное Удаление Глушакова!!!! :))))

19:45

Podvodnik

Правильно сделал, что не удалил. Травмы не было,крови не было, удар был не сзади.Таких нарушений бывает по десятку за тур.Удалять только для выравнивания состава,это преступление.

19:44

sergepiter

мясо на тренировках отрабатывает только симуляции и жалобное нытьё. А потом жалуются, что им по 4-5 банок закатывают.

19:44

sozerzator

Еськов не удалил Миранчука, потому что "обратка" должна была вернуться Спаму за Суперкубок

19:42

sergepiter

мясо на тренировках отрабатывает только симуляции и жалобное нытьё. А потом удивляются, что им по 4-5 банок закатывают.

19:41

CbIHOK-73

2 igogohruhru согласно рекомендациям фиа/уефа поход прямой ногой в стык карается желтой карточкой по факту, даже если контакт отсутствовал. в случае нанесения травмы -- прямая красная. так что в принципе судья принял правильное решение

19:41

psv57

Если за такое давать красные, спам бы к перерыву заканчивал втроём

19:41

L Osokin

Ралпачан Фляйшманъ да тут вопросов никаких - чистая красная. это как ярый противник секты и личный хейтер Глушакова говорю)_____________________________________))))

19:40

MrSmith1982

И почему Еськов добавил только 3 минуты во втором тайме. Ведь был ВОДОПОЙ, было ШЕСТЬ замен и была КУЧА остановок???

19:39

igogohruhru

Судя по фотам надо было давать карточку за симуляцию. Когда здесь появятся видосы?

19:38

Criogenic

Как же бомжи судеек заряжают. Этот судейка в прошлом году Урал утопил, в этом на 5+ отсвистел за бомжарочек. С самого начала сезона видна работа с судейским корпусом

19:35

CbIHOK-73

да что вы, серьезно? сразу красная? когда в пролом сезоне калачев и гацкан так же костоломили против зени (гацкан так вообще прыгал двумя прямыми в смольникова), то хрюкали вроде о том, что зенит тащат. когда в позапрошлом туре паравозы в привычной им манере безнаказанно ломали игроков рубина, то тоже всем было похер. а тут сразу завыли о судействе. ай-ай-ай, какие цацы

19:35

lokofanat

Умейте проигрывать, слабаки. Рисуйте звёздочку ещё одну- авось поможет :)

19:33

randomandalice

Безбородова тогда туда же!!!

19:32

sergepiter

За грязные лукойловские народные деньги пенсионерок, врачей и учителей судьишка засуживает Локо, показывая желтую на ровном месте!

19:32

Jean4

В команду камень не брошу, судья молодец, перевернул матч. Только вот пусть каждый подумает и скажет себе, что более достойно красной карточки, "фолы" Самедова или "прямая нога" Миранчука во втором тайме и все сразу станет понятно.

19:31

alex-ls

в англии бы за такое глушакова удалили, бобров говорил

19:30

Sobakin94

Продажного Еськова надо лишить права судить пожизненно!

19:30

mallwen

ВладиСлав БТ А если бы ногу с открытым переломом сломал? Мог ведь... Тогда что?)

19:30

S.U.B.A.

Этот сучонок уже не раз так играет!Хорошее ,,дарование'' подросло!

19:29

sergepiter

Красную Глушаку за симуляцию!!!

19:29

Роман72

Еськов деньги газпрома на 100% отработал

19:27

rw64

Знаете, господа, если принципиальный - значит, принципиальный. Удалил Самедова - удали и Миранчука. А так какая-то односторонняя принципиальность получается. Ососбенно глядя статистику фолов в первом тайме, где у Локо стоит единичка

19:23

unfan

В прошлом сезоне глушаку такое прощали и даже карточку не давали иногда. Вот и весь наш чемпион, чуть перестало переть и всё, на дне. Комбаров просто супер! А что будет в ЛЧ мне просто страшно представить. Боюсь порту не предел...

19:19

нет желтухе!

Заговор! Точно вам говорю - заговор!!! Ждём завтра-послезавтра статейку про убийство от местного нытика.

19:15

Фуля

Черданцев чуть не плачет и зразу выдал свои симпатии.

19:15

Ралпачан Фляйшманъ

ну а если серьезно - карьера Еськова в этом году на высшем уровне закончена, ИМХО.

19:14

henri71

Потому что Спартак убивают. Если серьезно, то на усмотрение судьи. Спартаку надо оборону укреплять, защитников хороших нет.

19:13

ВладиСлав БТ

Заныли девочки

19:13