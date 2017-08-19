Арбитр ошибочно не удалил Алексея Миранчука за фол на Глушакове

На 59-й минуте матча 7-го тура чемпионата России "Спартак" – "Локомотив" ошибку допустил арбитр Алексей Еськов, не удалив полузащитника гостей Алексея Миранчука.

Фол Алексея Миранчука на Денисе Глушакове.

Игрок железнодорожников совершил серьезное нарушение правил, ударив Дениса Глушакова прямой ногой в область голени.

Фол Алексея Миранчука на Денисе Глушакове.

Спартаковец травмы избежал. Но Миранчуку за такой фол следовало показать красную карточку, а Еськов ограничился желтой. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Спартак" – "Локомотив"