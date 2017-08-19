Арбитр ошибочно не удалил Алексея Миранчука за фол на Глушакове

На 59-й минуте матча 7-го тура чемпионата России "Спартак" – "Локомотив" ошибку допустил арбитр Алексей Еськов, не удалив полузащитника гостей Алексея Миранчука.
Фол Алексея Миранчука на Денисе Глушакове.
Игрок железнодорожников совершил серьезное нарушение правил, ударив Дениса Глушакова прямой ногой в область голени.
Фол Алексея Миранчука на Денисе Глушакове.
Спартаковец травмы избежал. Но Миранчуку за такой фол следовало показать красную карточку, а Еськов ограничился желтой. (Александр БОБРОВ)
Captain
А фол, какого-то там Андриано всуперкубке это бутылка шампанского и букет цветов???
19:47
Красно Белый Питер
Однозначное Удаление Глушакова!!!! :))))
19:45
Podvodnik
Правильно сделал, что не удалил. Травмы не было,крови не было, удар был не сзади.Таких нарушений бывает по десятку за тур.Удалять только для выравнивания состава,это преступление.
19:44
sergepiter
мясо на тренировках отрабатывает только симуляции и жалобное нытьё. А потом жалуются, что им по 4-5 банок закатывают.
19:44
sozerzator
Еськов не удалил Миранчука, потому что "обратка" должна была вернуться Спаму за Суперкубок
19:42
sergepiter
мясо на тренировках отрабатывает только симуляции и жалобное нытьё. А потом удивляются, что им по 4-5 банок закатывают.
19:41
CbIHOK-73
2 igogohruhru согласно рекомендациям фиа/уефа поход прямой ногой в стык карается желтой карточкой по факту, даже если контакт отсутствовал. в случае нанесения травмы -- прямая красная. так что в принципе судья принял правильное решение
19:41
psv57
Если за такое давать красные, спам бы к перерыву заканчивал втроём
19:41
L Osokin
Ралпачан Фляйшманъ да тут вопросов никаких - чистая красная. это как ярый противник секты и личный хейтер Глушакова говорю)_____________________________________))))
19:40
MrSmith1982
И почему Еськов добавил только 3 минуты во втором тайме. Ведь был ВОДОПОЙ, было ШЕСТЬ замен и была КУЧА остановок???
19:39
igogohruhru
Судя по фотам надо было давать карточку за симуляцию. Когда здесь появятся видосы?
19:38
Criogenic
Как же бомжи судеек заряжают. Этот судейка в прошлом году Урал утопил, в этом на 5+ отсвистел за бомжарочек. С самого начала сезона видна работа с судейским корпусом
19:35
CbIHOK-73
да что вы, серьезно? сразу красная? когда в пролом сезоне калачев и гацкан так же костоломили против зени (гацкан так вообще прыгал двумя прямыми в смольникова), то хрюкали вроде о том, что зенит тащат. когда в позапрошлом туре паравозы в привычной им манере безнаказанно ломали игроков рубина, то тоже всем было похер. а тут сразу завыли о судействе. ай-ай-ай, какие цацы
19:35
lokofanat
Умейте проигрывать, слабаки. Рисуйте звёздочку ещё одну- авось поможет :)
19:33
randomandalice
Безбородова тогда туда же!!!
19:32
sergepiter
За грязные лукойловские народные деньги пенсионерок, врачей и учителей судьишка засуживает Локо, показывая желтую на ровном месте!
19:32
Jean4
В команду камень не брошу, судья молодец, перевернул матч. Только вот пусть каждый подумает и скажет себе, что более достойно красной карточки, "фолы" Самедова или "прямая нога" Миранчука во втором тайме и все сразу станет понятно.
19:31
alex-ls
в англии бы за такое глушакова удалили, бобров говорил
19:30
Sobakin94
Продажного Еськова надо лишить права судить пожизненно!
19:30
mallwen
ВладиСлав БТ А если бы ногу с открытым переломом сломал? Мог ведь... Тогда что?)
19:30
S.U.B.A.
Этот сучонок уже не раз так играет!Хорошее ,,дарование'' подросло!
19:29
sergepiter
Красную Глушаку за симуляцию!!!
19:29
Роман72
Еськов деньги газпрома на 100% отработал
19:27
rw64
Знаете, господа, если принципиальный - значит, принципиальный. Удалил Самедова - удали и Миранчука. А так какая-то односторонняя принципиальность получается. Ососбенно глядя статистику фолов в первом тайме, где у Локо стоит единичка
19:23
unfan
В прошлом сезоне глушаку такое прощали и даже карточку не давали иногда. Вот и весь наш чемпион, чуть перестало переть и всё, на дне. Комбаров просто супер! А что будет в ЛЧ мне просто страшно представить. Боюсь порту не предел...
19:19
нет желтухе!
Заговор! Точно вам говорю - заговор!!! Ждём завтра-послезавтра статейку про убийство от местного нытика.
19:15
Фуля
Черданцев чуть не плачет и зразу выдал свои симпатии.
19:15
Ралпачан Фляйшманъ
ну а если серьезно - карьера Еськова в этом году на высшем уровне закончена, ИМХО.
19:14
henri71
Потому что Спартак убивают. Если серьезно, то на усмотрение судьи. Спартаку надо оборону укреплять, защитников хороших нет.
19:13
ВладиСлав БТ
Заныли девочки
19:13