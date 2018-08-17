"Анжи" - "Оренбург": Маркелов заменил Понсе в атаке хозяев

Стал известен стартовый состав "Анжи" на матч 4-го тура РПЛ против "Оренбурга". Нападающий Иван Маркелов заменил в стартовом составе дисквалифицированного Андреса Понсе. Форвард получил прямую красную карточку за фол на Денисе Глушакове в матче 3-го тура чемпионата России и был дисквалифицирован на два матча.

"Анжи": Дюпин – Савичев, Чансельор, Удалый, Новосельцев, Гапон – Кацаев, Рабиу, Кулик, Гиголаев – Маркелов.