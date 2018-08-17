18:27 | Футбол — РПЛ

"Анжи" - "Оренбург": Маркелов заменил Понсе в атаке хозяев


Стал известен стартовый состав "Анжи" на матч 4-го тура РПЛ против "Оренбурга". Нападающий Иван Маркелов заменил в стартовом составе дисквалифицированного Андреса Понсе. Форвард получил прямую красную карточку за фол на Денисе Глушакове в матче 3-го тура чемпионата России и был дисквалифицирован на два матча. 

"Анжи": Дюпин – Савичев, Чансельор, Удалый, Новосельцев, Гапон – Кацаев, Рабиу, Кулик, Гиголаев – Маркелов.

 

Анжи - Оренбург

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 4-й тур
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