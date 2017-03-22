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Антон Миранчук: "У Ари есть голевая чуйка"

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Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук рассказал, какой увидел команду после своего возвращения, а также отметил, что нападающий Ари выделяется на тренировках.

 
Суббота. Москва. "Локомотив" - "Спартак" - 1:1. Главный тренер хозяев Юрий СЕМИН.Шоу Семина, огорчение Карреры

– Каким вы нашли "Локомотив", когда вернулись в команду?– вопрос Миранчуку.

– Дружным и семейным. В коллективе нет проблем, только позитивные моменты. Осталось поправить ситуацию в таблице. Я бы не сказал, что ребята как-то загружаются турнирной ситуацией и уходят в себя. Наоборот, хотят больше работать, даже самостоятельно, чтобы проявить себя и выйти на тот уровень, на котором и должны находиться.

– Ари пришелся ко двору в "Локомотиве" и стал серьезным усилением для команды. Ожидали, что он с ходу впишется в коллектив?

– Он всегда был топовым футболистом. Хороший парень, отлично говорит по-русски. Ари уже семь лет выступает в России и в нашей команде стал своим. Ари всегда считался сильным форвардом. У него есть голевая чуйка.

– Почему бразилец стабильно забивает "Спартаку"?

– Наверное, это говорит о его мастерстве. Он знает, где находиться, в каком моменте куда бежать. Не назвал бы его голы "Спартаку" простым совпадением. Скорее, это опыт.

– На тренировках Ари много забивает или ничем не выделятся?

– Почему? Выделяется. Он часто забивает, проявляет себя, показывает, что может. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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