Антон Миранчук: "Свой Вернблум в "Локо"? Денисов – точно другой"

Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в интервью "СЭ" отметил, что такие игроки, как Понтус Вернблум из ЦСКА, есть в каждой лиге. Однако футболист заявил, что в составе железнодорожников такого игрока нет.

– У Вернблума всего одно удаление в премьер-лиге. Удивляет?

– Он действительно очень жесткий и хитрый по натуре. Знает, как ударить и как это ловко обыграть. Такие игроки есть во всех лигах, вот и нам попался.

– В "Локомотиве" такой есть?

– Нет. Тот же Игорь Денисов – точно другой. Хотя он всегда эмоционален, переживает все моменты. Видно, что игрок с опытом. Если я где-то ошибусь – всегда подсказывает. Бывает, что и на повышенных тонах, особенно когда ситуация накаленная.

Полное интервью с Антоном Миранчуком