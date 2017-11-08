05:00 | Футбол — РФПЛ

Антон Миранчук: "Свой Вернблум в "Локо"? Денисов – точно другой"


Полузащитник "Локомотива" Антон Миранчук в интервью "СЭ" отметил, что такие игроки, как Понтус Вернблум из ЦСКА, есть в каждой лиге. Однако футболист заявил, что в составе железнодорожников такого игрока нет.

– У Вернблума всего одно удаление в премьер-лиге. Удивляет?

– Он действительно очень жесткий и хитрый по натуре. Знает, как ударить и как это ловко обыграть. Такие игроки есть во всех лигах, вот и нам попался.

– В "Локомотиве" такой есть?

– Нет. Тот же Игорь Денисов – точно другой. Хотя он всегда эмоционален, переживает все моменты. Видно, что игрок с опытом. Если я где-то ошибусь – всегда подсказывает. Бывает, что и на повышенных тонах, особенно когда ситуация накаленная.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 16-й тур
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