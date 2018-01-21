Андрей Воронин: "Погребняк не виноват в том, что получает такую зарплату"

Бывший нападающий московского "Динамо" Андрей Воронин в интервью "СЭ" отметил, что не стоит считать деньги форарда бело-голубых Павла Погребняка​. Ранее появилась информация, что клуб проводит служебное расследование в отношении Павла и хочет оштрафовать его на 20 миллионов евро.

– Про Погребняка нередко говорят: "Человек получает 2 миллиона евро, не играет. Должен сам пойти и попросить расторгнуть контракт с клубом".

– Я никогда не считал чужие деньги и другим не советую. Клуб подписал с ним контракт, определил такую зарплату. Значит, "Динамо" на что-то рассчитывало? Зачем сейчас обсуждать, сколько он зарабатывает? Это некорректно. Контракт заключен.

– При этом статистика у Погребняка более чем скромная. Один гол почти за три года...

– Как я уже сказал, все законно. Клуб его хотел, клуб положил ему такую зарплату. Какие могут быть вопросы? "Динамо" же не брало кота в мешке, а приглашало известного футболиста. Статистика? Думаю, Павел и сам ей не гордится. Но он точно не виноват в том, что получает такую зарплату. Неправильно говорить, что он должен кому-то чего-то отдать.

– Вас раздражает то, что критики Погребняка нередко говорят про него: миллионер, который не хочет играть?

– Дело не в Погребняке. Примеров хватает. Широков здорово играл, а потом вдруг стал не нужен клубу. От него пытались избавиться. Я был капитаном "Динамо" и вроде показывал неплохой футбол. Но от меня тоже избавлялись и избавились в конечном итоге, отправив в аренду. Но мы же не вспоминаем ту историю, правда?

Любой игрок, который подписывает контракт, должен его отрабатывать. Тут вопросов нет. Если клуб хочет с ним расстаться, то имеет право сесть обговорить условия расторжения договора по обоюдному согласию. Если это, конечно, устроит обе стороны. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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