Андрей Костин: "Договоренности о выделении "Динамо" 600 миллионов рублей нет"

Президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин сказал, что у банка нет договоренности о выплате московскому "Динамо" 600 миллионов рублей. Вместе с тем, по его словам, оказание финансовой помощи бело-голубым не исключается.

Напомним, в конце 2016 года было объявлено, что ВТБ за символический один рубль продал контрольный пакет акций футбольного клуба Центральному совету общества "Динамо". По условиям соглашения, банк до декабря 2019 будет выделять обществу финансовую помощь на общую сумму в 10,62 миллиарда рублей. Позднее генеральный директор клуба Евгений Муравьев рассказал, что при передаче акций банк дал устное обещание выделить 600 миллионов рублей на погашение задолженностей перед футболистами команды.

- Никаких договоренностей на бумаге у нас не было, обязательств не давал, Стржалковский может что угодно хотеть, ему чем больше, тем лучше, - цитирует ТАСС Костина. - Он, конечно, хороший управленец, и мы будем помогать ему. Эта сумма (600 миллионов рублей. - Прим. "СЭ") не исключается, но договоренностей по ней нет.

Все равно будем дружить - "Динамо" нам не чужие.