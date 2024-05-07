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Сегодня, 13:12

Агент Дзюбы: «Всем очевидно, что игрока в «Локомотиве» решили списать»

Виктория Кравченко
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Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Представитель форварда «Локомотива» Артема Дзюбы Леонид Гольдман рассказал о ситуации, в которой оказался футболист этой весной. Он отметил, что нападающий ведет себя в команде так, что вызывает абсолютное уважение.

«Руководство «Локомотива» и тренерский штаб ожидали увидеть ту самую мифическую токсичность, которая, по их мнению, должна была проявиться после уже всем очевидного решения списать Дзюбу со счетов и не дать ему играть в оставшихся матчах сезона. Были даже совершенно дикие, на мой взгляд, просьбы через агентов к другим игрокам команды поменьше общаться с Дзюбой, чтобы не попасть под его «дурное влияние». Артем же ведет себя прямо противоположно, в очередной раз показывая, что для него на первом месте команда. С честью проходит эту ситуацию, он большой молодец. Хотя могу представить, как тяжело наблюдать ему за всем происходящим», — цитирует Гольдмана «Матч ТВ».

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В текущем сезоне он провел 26 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 4 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» планирует расстаться с Дзюбой ближайшим летом.

Источник: https://matchtv.ru/football/matchtvnews_NI2053291_Leonid_Goldman_Uzhe_vsem_ochevidno_chto_Dzubu_v_Lokomotive_spisali_so_schetov
Артем Дзюба
ФК Локомотив (Москва)
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 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 27 11 7 9 39-40 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 27 10 8 9 26-33 38
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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Кр. Советов – Ахмат
 - : -
11.05 14:00
Рубин – Ростов
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11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Балтика – Динамо
 - : -
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