Андрей Каряка: "Четырех дней после кубкового матча достаточно, чтобы восстановиться"

Старший тренер "Амкара" Андрей Каряка в преддверии матча 8-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" отметил, что команда успела восстановиться после кубковой игры против ульяновской "Волги" (0:0, пенальти – 4:3). Встреча с самарцами состоится в Перми 26 сентября.

– Во-первых, мы провели ротацию состава и нескольким футболистам предоставили отдых. Во-вторых, между кубковой игрой и матчем чемпионата – четыре дня, – цитирует официальный сайт "Амкара" Каряку. – Этого времени в любом случае должно хватить. Тем более, что мы играем перед своими болельщиками, а это же всегда придает дополнительные силы.

– Как самочувствие Николая Зайцева, получившего травму в Ульяновске? Он сможет сыграть с "Крыльями"?

– Он восстанавливается, но окончательное решение можно будет принять только ближе к игре. А Фегор Огуде, пропустивший последний матч чемпионата в Грозном, уже тренируется в общей группе.

– "Крылья" – не чужая для вас команда. Ждете встречи с кем-то из старых знакомых?

– Там остался только один человек, с кем мы знакомы, – администратор Валерий Репин. Ну и болельщики, конечно.

– Про самарскую команду специалисты говорят, что ее игра не соответствует последнему месту в таблице, и что "Крылья" вот-вот начнут набирать очки. А ваше мнение?

– Там, действительно, собраны неплохие футболисты – Молло, например, с приходом которого в прошлом году команда преобразилась. Так что такая точка зрения имеет право на существование.