Андрей Будогосский: "У меня нет информации о проявлениях расизма в матче "Амкар" - "Арсенал"

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Андрей Будогосский не владеет информацией о том, что в матче 15-го тура чемпионата России "Амкар" – "Арсенал" (1:0) произошел инцидент на почве расизма. После окончания встречи защитник пермяков Секу Конде заявил журналистам, что игрок туляков Дмитрий Айдов назвал его партнера по команде Фегора Огуде "обезьяной".

Айдов в интервью для "СЭ" опроверг факт инцидента. Сам Огуде признался, что узнал об инциденте от партнеров по команде после встречи и пока не принял решение, будет ли пытаться давать ход делу.

– У меня нет информации, что такой инцидент был, – цитирует ТАСС Будогосского. – Но я пока не видел ни протокола, ни рапорта инспектора. По той информации, которую имею я, никаких комментариев со стороны инспектора матча и судьи не было.

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