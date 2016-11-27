12:31 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Андрей Будогосский: "У меня нет информации о проявлениях расизма в матче "Амкар" - "Арсенал"

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Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (ДСИ РФС) Андрей Будогосский не владеет информацией о том, что в матче 15-го тура чемпионата России "Амкар""Арсенал" (1:0) произошел инцидент на почве расизма. После окончания встречи защитник пермяков Секу Конде заявил журналистам, что игрок туляков Дмитрий Айдов назвал его партнера по команде Фегора Огуде "обезьяной".

 
Дмитрий АЙДОВ (справа).Айдов vs Огуде: что это было?

Айдов в интервью для "СЭ" опроверг факт инцидента. Сам Огуде признался, что узнал об инциденте от партнеров по команде после встречи и пока не принял решение, будет ли пытаться давать ход делу.

– У меня нет информации, что такой инцидент был, – цитирует ТАСС Будогосского. – Но я пока не видел ни протокола, ни рапорта инспектора. По той информации, которую имею я, никаких комментариев со стороны инспектора матча и судьи не было.

 

 

Защитник "Амкара" обвинил игрока "Арсенала" в расизме //
КДК ждет фактов расистских высказываний Айдова в адрес Огуде //
Гаджиев не стал бы наказывать Айдова за оскорбление Огуде //
Дмитрий Айдов: "Я назвал Огуде обезьяной? Ничего такого не было!"
 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3817278

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serenky25

Заявление Секу Конде в интервью на Весь мир это нет информации?

12:57

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