КДК ждет фактов расистских высказываний Айдова в адрес Огуде

Глава КДК РФС Артур Григорьянц пока не готов сказать, будет ли комитет возбуждать дело по факту расистских высказываний защитника "Арсенала" Дмитрия Айдова в адрес коллеги по амплуа из "Амкара" Фегора Огуде в матче 15-го тура премьер-лиги в Перми. Об инциденте сообщил еще один игрок линии обороны уральского клуба, Секу Конде.

– Мы должны получить весь комплекс документов. Рапорт делегата, протокол инспектора. "Амкар" должен сделать официальное заявление, нужно услышать и позицию самого игрока пермяков. Собрав необходимые факты, примем решение о возбуждении дела, – сказал Григорьянц.

– Информация на официальном сайте "Амкара" сама по себе не может стать причиной возбуждения этого дела?

– Нам нужно его еще внимательно изучить. В любом случае, в понедельник все станет ясно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)