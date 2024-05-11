Главный тренер «Краснодара» Мусаев: «Чемпионская гонка... думаю, мы упустили момент»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после поражения в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака» (0:1) ответил на вопрос о возможном чемпионстве команды.

— Стоит упростить игру?

— Я пришел сюда и меня назначили не для того, чтобы упрощать. У клуба есть видение, мы это обговорили. Я не могу ее упрощать. Иногда есть соблазн играть в пять защитников. Не хочу идти этим путем, мы уже выбрали отказ от низкой линии. Выбрали и идем, вот и все.

— Часто слышим, что «Краснодар» психологически не готов к чемпионству. Можно так сказать? И закончилась ли чемпионская гонка?

— Если мы не даем результат, можно говорить, что угодно. У нас были возможности, мы их упустили. Вы в праве говорить все, что угодно. Чемпионская гонка... думаю, мы упустили момент.