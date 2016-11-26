Дмитрий Айдов: "Я назвал Огуде обезьяной? Ничего такого не было!"

Защитник "Арсенала" Дмитрий Айдов опроверг информацию о том, что в ходе гостевого матча 15-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:1) он назвал игрока пермяков "обезьяной" и "черным". После встречи защитник пермяков Секу Конде в интервью обвинил Айдова в оскорблении еще одного игрока обороны уральцев Фегора Огуде на расовой почве - именно по этой причине, по его словам, во втором тайме в штрафной гостей началась потасовка.

- Ничего такого не было, вы чего? - удивился Айдов, которому позвонил корреспондент "СЭ".

- На сайте "Амкара" говорится, что вы назвали Огуде "обезьяной"…

- Да прекратите вы! Ничего такого не было.

- То есть это выдумано?

- Ну конечно.

- Откуда тогда появилась эта информация?

- А вы у него спросите.

- То есть расистских высказываний вы себе не позволяли?

- Да нет, конечно.

- Была стычка, но без оскорблений?

- Естественно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)