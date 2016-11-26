Дмитрий Айдов: "Я назвал Огуде обезьяной? Ничего такого не было!"

Защитник "Арсенала" Дмитрий Айдов опроверг информацию о том, что в ходе гостевого матча 15-го тура чемпионата России с "Амкаром" (0:1) он назвал игрока пермяков "обезьяной" и "черным". После встречи защитник пермяков Секу Конде в интервью обвинил Айдова в оскорблении еще одного игрока обороны уральцев Фегора Огуде на расовой почве - именно по этой причине, по его словам, во втором тайме в штрафной гостей началась потасовка.
- Ничего такого не было, вы чего? - удивился Айдов, которому позвонил корреспондент "СЭ".
- На сайте "Амкара" говорится, что вы назвали Огуде "обезьяной"…
- Да прекратите вы! Ничего такого не было.
- То есть это выдумано?
- Ну конечно.
- Откуда тогда появилась эта информация?
- А вы у него спросите.
- То есть расистских высказываний вы себе не позволяли?
- Да нет, конечно.
- Была стычка, но без оскорблений?
- Естественно. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
jаhlexx
А судя по фамилии он сам черномазый ? Интересно, если его назвать горной обезьяной или черно*опым - он обидится ?
18:22
Hummel
Не верю Айдову.
17:57
КолобокКолобков
Лучше бы не оправдывался, быдло
17:10