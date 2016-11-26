Фегор Огуде: "О том, что меня назвали обезьяной, узнал уже после игры"

Полузащитник "Амкара" Фегор Огуде признался, что не понял, что ему сказал защитник "Арсенала" Дмитрий Айдов во время матча 15-го тура премьер-лиги между этими командами. По словам нигерийца, партнеры сообщили ему о расистских обвинениях уже после встречи. Напомним, что другой легионер пермяков Секу Конде заявил, что Айдов назвал Огуде "обезьяной".

– Мы сходились с ним на поле, и он что-то там говорил по-русски, – цитирует Life Огуде. – Я не понимал его, так как не знаю языка. Но уже после игры ребята из команды рассказали, что он оскорблял меня на почве расизма. Я им верю.

– Поэтому после игры заявление сделали не вы, а ваш партнер по команде Секу Конде?

– Да.

– Теперь вы знаете, что вам говорили. Ваше отношение к произошедшему?

– Футбол эмоциональная игра, но очень глупо называть соперника обезьяной.

– Будете писать жалобу в дисциплинарные органы?

– Сейчас я хочу отдохнуть, остыть после игры. А решение буду принимать потом.