20:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Фегор Огуде: "О том, что меня назвали обезьяной, узнал уже после игры"

Фегор ОГУДЕ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Фегор ОГУДЕ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Полузащитник "Амкара" Фегор Огуде признался, что не понял, что ему сказал защитник "Арсенала" Дмитрий Айдов во время матча 15-го тура премьер-лиги между этими командами. По словам нигерийца, партнеры сообщили ему о расистских обвинениях уже после встречи. Напомним, что другой легионер пермяков Секу Конде заявил, что Айдов назвал Огуде "обезьяной".

 
Дмитрий АЙДОВ (справа).Айдов vs Огуде: что это было?

Мы сходились с ним на поле, и он что-то там говорил по-русски, – цитирует Life Огуде. – Я не понимал его, так как не знаю языка. Но уже после игры ребята из команды рассказали, что он оскорблял меня на почве расизма. Я им верю.

– Поэтому после игры заявление сделали не вы, а ваш партнер по команде Секу Конде?

– Да.

– Теперь вы знаете, что вам говорили. Ваше отношение к произошедшему?

– Футбол эмоциональная игра, но очень глупо называть соперника обезьяной.

– Будете писать жалобу в дисциплинарные органы?

– Сейчас я хочу отдохнуть, остыть после игры. А решение буду принимать потом.

Дополнительная информация

https://life.ru/t/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/937546/fieghor_oghudie_o_tom_chto_mienia_nazvali_obiezianoi_uznal_ot_partniorov_poslie_matcha

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КОММЕНТАРИИ (1)
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BABOOIN

а партнеры не сказали игроку, что он глупый?

21:03

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