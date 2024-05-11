«Рубин» — «Ростов»: Комаров заработал два предупреждения за 4 секунды! Прав ли судья Любимов?

На 74-й минуте матча 28-го тура чемпионата России «Рубин» — «Ростов» судья Артем Любимов поступил нехарактерно для российских арбитров. Нечасто случается, что наши рефери прибегают к таким мерам фактически в одном эпизоде.

Он показал одну за другой две желтые карточки Ивану Комарову и удалил его.

Ростовчанин в течение четырех секунд совершил два нарушения правил. Сначала он задержал Илью Рожкова, сорвав острую атаку «Рубина».

Любимов зафиксировал фол, достал желтую карточку и стал приближаться к Комарову, чтобы предупредить его. А тот пульнул мячом в соперника и, тем самым, дал повод арбитру для второго наказания. Оно тут же последовало.

Таким образом, судья сначала показал Комарову первую желтую карточку за срыв перспективной атаки и сразу снова поднял руку с карточкой, вынеся предупреждение за неспортивное поведение. Два предупреждения превратились в удаление и автоматическую дисквалификацию на один матч.