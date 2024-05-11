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Дзюба и Худяков заболели после тренировки 8 мая. Нападающий «Локомотива» с высокой долей вероятности вернется к игре с «Факелом»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Как стало известно «СЭ», нападающий «Локомотива» Артем Дзюба заболел после тренировки 8 мая в Баковке из-за плохих погодных условий. В тот же день у нападающего железнодорожников поднялась температура. С высокой долей вероятности, Дзюба вернется тренировкам в цикле на предстоящую игру 29-го тура против «Факела».

Также после тренировки 8 мая температура поднялась у вратаря Даниила Худякова, он не полетел с командой на игру 28-го тура против «Оренбурга».

Ранее «Чемпионат» сообщил, что Дзюба не примет участие в игре с «Оренбургом» из-за болезни.

В текущем сезоне нападающий провел 26 матчей за «Локомотив» во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал столько же результативных передач. Действующий контракт 35-летнего форварда с красно-зелеными рассчитан до 30 июня 2024 года.

Матч 28-го тура РПЛ «Оренбург» — «Локомотив» пройдет в воскресенье, 12 мая. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Артем Дзюба
Даниил Худяков
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
5
 Спартак 27 12 7 8 37-31 43
6
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
7
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
8
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
9
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 - : -
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
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Джон Кордоба

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П
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Максим Глушенков

Локомотив

 13
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Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

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да Силва Виллиан Роша

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