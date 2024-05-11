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Сегодня, 19:10

Мусаев: «Извиняюсь перед всеми жителями Краснодара. Если ты хочешь титул, должен играть лучше»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение клуба в матче 28-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1).

В последних трех встречах РПЛ «быки» не смогли отличиться забитыми мячами, набрав в них 1 очко.

«В каждом из трех матчей мы не заслуживали того, что вышло. Было много возможностей, но мы пропускаем легкие мячи. Некого винить, кроме себя, нужно играть лучше. Ребята вышли с настроем. Каждый отдал силы, но мы теряем шансы. Чемпионства ждал весь город, но мы не теряем шансы. Я извиняюсь перед всеми жителями Краснодара. Если ты хочешь титул, должен играть лучше», — сказал Мусаев.

Футболисты &laquo;Спартака&raquo; празднуют гол Романа Зобинина в&nbsp;ворота &laquo;Краснодара&raquo;. «Спартак» вмешался в чемпионскую гонку. «Краснодар» может забыть о золоте?

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

18 мая краснодарцы проведут выездную встречу с «Сочи».

Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
Мурад Мусаев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 15 6 6 45-24 51
2
 Краснодар 28 14 8 6 41-27 50
3
 Динамо 27 14 8 5 46-35 50
4
 Спартак 28 13 7 8 38-31 46
5
 Локомотив 27 11 11 5 45-37 44
6
 Рубин 28 11 8 9 29-34 41
7
 Кр. Советов 28 11 7 10 44-39 40
8
 Ростов 28 11 7 10 40-43 40
9
 ЦСКА 27 9 12 6 47-38 39
10
 Ахмат 28 10 5 13 32-38 35
11
 Пари НН 27 8 5 14 25-38 29
12
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
13
 Урал 27 7 7 13 27-41 28
14
 Факел 27 6 10 11 20-29 28
15
 Балтика 27 7 5 15 29-34 26
16
 Сочи 27 4 8 15 28-43 20
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30 тур
10.05 16:00
Кр. Советов – Ахмат
 0 : 2
11.05 14:00
Рубин – Ростов
 3 : 1
11.05 16:30
Спартак – Краснодар
 1 : 0
11.05 19:00
Зенит – ЦСКА
 - : -
11.05 21:30
Балтика – Динамо
 - : -
12.05 14:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
12.05 16:30
Факел – Урал
 - : -
12.05 19:00
Сочи – Пари НН
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 13
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

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И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 21 1 9
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 22 1 3
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