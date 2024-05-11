Мусаев: «Извиняюсь перед всеми жителями Краснодара. Если ты хочешь титул, должен играть лучше»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал поражение клуба в матче 28-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1).

В последних трех встречах РПЛ «быки» не смогли отличиться забитыми мячами, набрав в них 1 очко.

«В каждом из трех матчей мы не заслуживали того, что вышло. Было много возможностей, но мы пропускаем легкие мячи. Некого винить, кроме себя, нужно играть лучше. Ребята вышли с настроем. Каждый отдал силы, но мы теряем шансы. Чемпионства ждал весь город, но мы не теряем шансы. Я извиняюсь перед всеми жителями Краснодара. Если ты хочешь титул, должен играть лучше» , — сказал Мусаев.

На данный момент «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 1 очко.

18 мая краснодарцы проведут выездную встречу с «Сочи».